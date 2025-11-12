「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新宿御苑前駅近くにオープンした料理自慢の大衆酒場。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

新宿一丁目たぬき（東京・新宿御苑前）

ネオン看板が目を引く外観 写真：お店から

2025年10月、新宿御苑前駅から徒歩わずか1分と、アクセス抜群のロケーションに、料理自慢の大衆酒場「新宿一丁目たぬき」がオープンしました。「青山一丁目たぬき」の姉妹店として誕生した同店は、コスパの良さと本格的な味わいで早くも話題となっています。青山店の人気が高まり、予約を断らざるを得ない日も増えたことから2号店のオープンに至ったそう。名物料理を軸に、新宿の街に新たな賑わいをもたらします。

内観 カウンター席 写真：お店から

内装デザインは、人気飲食店を多数手がける上野建築研究所が担当。木の温もりとモダンさを融合させた空間は、まるで友人の家に招かれたような心地よさです。店内には52席を設け、カウンター席では一人飲みを気軽に、テーブル席では仲間と語らいながら過ごせます。大きな窓から差し込む街の明かりが、居心地のよい夜を演出します。

「牛もつ煮込み」730円 写真：お店から

看板メニューは「牛もつ煮込み」730円。「青山一丁目たぬき」からの定番メニューで、内幸町の「串カツ たぬき」でも提供されている一品です。カウンターに鎮座する大鍋から立ちのぼる香りが食欲を誘います。国産和牛のもつと肉を贅沢に使い、数種類の味噌を独自にブレンド。長時間煮込むことで、旨みが凝縮したまろやかな味わいに仕上がります。目の前で盛り付けられる臨場感もまた、たぬき名物のひとつ。

「〆の自家製麺 冷麺」980円 写真：お店から

もうひとつの人気メニュー「青唐なめろう」880円は、ピリッとした青唐辛子の辛味がクセになる一皿。日本酒にも焼酎にもぴったりの、大人の味わいです。さらに、多くのファンを持つ「〆の自家製麺 冷麺」980円は、打ち立て・切り立ての細麺が特徴。かんすいを使わず、自然の素材だけで仕上げた麺は、なめらかでコシがあり、出汁の香りが際立つ逸品です。シンプルながら奥行きのある味わいで、「これを食べに来る」という常連も多いそう。

「ガパオピーマン」480円 写真：お店から

そのほか、良質な肉を使ったエスニックな味わいの「ガパオピーマン」480円や、脂ののった「生本まぐろ刺身」1,580円など、酒が進む一品料理も充実。どれもボリュームと満足度の高さが魅力です。

魅力的なメニューが豊富 写真：お店から

肩肘張らずにうまい酒とうまい料理を楽しめる「新宿一丁目たぬき」。仕事帰りの一杯にも、気の合う仲間との夜にもぴったりの一軒です。新宿の夜に、またひとつ帰りたくなる居場所が生まれました。

食べログレビュアーのコメント

牛もつ煮込み 出典：5b2bdaさん

『先ずは赤星から

メニューがいっぱいあり目移りしちゃうね

目玉の牛もつ煮込み

醤油ベースでホロホロなモツがゴロゴロ

卓上にある粗挽き唐辛子をつけながら食べると️

胡麻ブリは胡麻の風味が厚切りのぶりにしっかりと絡まって美味い

数量限定の青唐なめろう

新鮮な魚を使っているので叩いてるけどプリップリ

青唐がまたいい辛味と風味があって️

四角い茶色は豚足焼き

この形状は初めて

箸で切ると脂が出て下のキャベツでキャッチ

一緒に食べるとパリパリのキャベツとの相性️

油揚げはトロタクと一緒に

食感、味ともにお酒が進む

定番のちくわ磯辺揚げ

磯香りがまたお酒のアテにバッチリ

おすすめのマリネーラって何

タコのトマト煮込みだった

やらかいタコと甘みたっぷりのトマト、ちょい辛のスープ

パクチーがまたいい️

パスタを加えても美味いかも

最後はトロタク巻で終了

ご馳走様でした』（5b2bdaさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆新宿一丁目たぬき住所 : 東京都新宿区新宿1-9-3 NBKビル 1FTEL : 050-5597-1437

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：佐藤明日香

The post 名物「牛もつ煮込み」に舌鼓！ 料理もコスパも最高な大衆酒場（東京・新宿御苑前） first appeared on 食べログマガジン.