話題の新店3軒をまとめて紹介！ 親子丼発祥「玉ひで」のリニューアルから、人気居酒屋の姉妹店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. やきとり松明 TAIMATSU（東京・神楽坂）

2025年9月、神楽坂駅から徒歩4分ほどの静かな路地に、比内地鶏を中心とした、質の高い串焼きコースを堪能できる「やきとり松明 TAIMATSU」がオープンしました。

やきとり松明 TAIMATSU 出典：komug710さん

2. 鳥料理 玉ひで（東京・人形町）

＜店舗情報＞◆やきとり松明 TAIMATSU住所 : 東京都新宿区天神町68 滝沢ビル 1FTEL : 03-6228-1459

2025年10月、人形町駅から徒歩約1分のところにある鳥料理専門店「玉ひで」が、3年の改修工事を経てリニューアルオープンしました。親子丼発祥の店としてあまりにも有名な同店。開業当時から提供している「鳥すき」の割下を卵でとじてご飯と食べる客の食べ方をヒントに考案されたのだそうです。

鳥料理 玉ひで 写真：お店から

3. 並木橋みりん（東京・代官山）

＜店舗情報＞◆鳥料理 玉ひで住所 : 東京都中央区日本橋人形町1-17-10TEL : 050-5597-1901

2025年10月、代官山駅より徒歩10分ほどの場所に、居酒屋以上割烹未満の大人の和食店「並木橋みりん」がオープンしました。三軒茶屋の人気居酒屋「魚と酒 めから鱗」の姉妹店です。

並木橋みりん 写真：お店から

＜店舗情報＞◆並木橋みりん住所 : 東京都渋谷区東2-23-8 ふじビル 1FTEL : 050-5597-0847

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

文：食べログマガジン編集部

