¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢½®ÌÚºÌÇµ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤òÍ«Ýµ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä
ÍÎÏ¤Ê¿Æ¤Î¥³¥Í¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤ò¤è¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤Û¤Ü»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¼Ò°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀÎ¤ÎÁÇ¹Ô¤Î°¤µ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾å»Ê¤µ¤¨¤â¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¿Æ¤Î°Ò¸÷¤ò³Þ¤ËÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å»Ê¤¬²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¼Ò²ñ¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÍýÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¼Ò°÷¤òÉô²¼¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢½÷À30Âå¡Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÂå¡¹Â³¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÁíÌ³Éô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°º£¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÒÄ¹Èë½ñ¤ä·ÐÍý¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯¤«¤éÁíÌ³Éô¤ÎÉûÉôÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î¿ÍÊÁ¤âÎÉ¤¯¡¢¼Ò°÷¤â²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÇÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤ÆP¤µ¤ó¡ÊÃËÀ20Âå¡Ë¤¬Æþ¼Ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¿¦¾ì¤ËÍè¤ë¤Î¤¬Í«Ýµ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ÒÄ¹¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë
P¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¼ÒÄ¹¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¼è°úÀè¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤òÌ³¤á¤ëÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ç¤¹¡£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢P¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¡ÊÈó¹Ô¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢¹â¹»¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Ê³Ø¤â½¢¿¦¤â¤»¤ºÍ·¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼ÒÄ¹¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Ï¿Í¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡Ë¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Â©»Ò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÁíÌ³Éô¤ËÇÛÂ°¤·¤Æ¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³Éô¤ÇÅÅÏÃÂÐ±þ¤ä¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ»öÌ³Á´ÈÌ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÈë½ñÅª¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢P¤µ¤ó¤ÎÄ¾Â°¤Î¾å»Ê·ó¶µ°éÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î½é½Ð¶Ð¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¼«¤é¤¬ÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¼çÍ×¤ÊÉô½ð¤ò²ó¤ê¡¢P¤µ¤ó¤¬¼è°úÀè¤Î²ñÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä½é¤á¤Æ¤Î¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤ÇÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¶µ°é¤òÍê¤à¤È¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÇ¹Ô¤¬°¤¯¤ÆÆ¯¤¯°ÕÍß¤â¤Ê¤¤Éô²¼
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿P¤µ¤ó¤Ï¡¢°§»¢¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢³Ð¤¨¤ë°ÕÍß¤µ¤¨¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶á¤¤»þ´ü¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Â¾¤Ë¿ô¿Í¤¤¤Æ¡¢¿·¿Í¸¦½¤¤ò°ìÄÌ¤ê¡Ê¥Þ¥Ê¡¼¤äPCÁàºî¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Ê¤É¡Ë¼õ¹Ö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢P¤µ¤ó¤ÏµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ò¹Ö»Õ¤«¤é¼õ¤±¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¿ÍÆ±»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤â¡¢È¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¾ì¤òÍð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¡¢P¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤è¤¦¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«ÆÃÃÊ¤ÎÂÐ½è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢P¤µ¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¸¦½¤»þ¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Ø¼¨¤·¤¿ÆþÎÏºî¶È¤Ï¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤éÃå¼ê¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¤Î¤Î¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´Ö¤â¤¹¤ë¤ÈË°¤¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ð¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢£Ãí°Õ¤·¤¿¤é¥Ç¥¹¥¯¤ò½³¤Ã¤Æ°Ò°µ¤µ¤ì¤ë
ÅöÁ³¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ëÅÙ¤Ë²¿ÅÙ¤âÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤Î°Ò¸÷¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶¼¤·¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ç¶Ð¤äÃÙ¹ï¤âÂ¿¤¯¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖºòÆü¤â¿ÆÀÌ¤Î¤ªÁò¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÀÆü¤â¤Ê¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡×¤Ê¤É¤È¡¢±³¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Ìõ¤òÊ¿µ¤¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÁíÌ³Éô¤Î¼Ò°÷¤â¡¢P¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢P¤µ¤ó¤ÎÆþ¼Ò¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜµ¤¤ÇÈà¤ËÃé¹ð¤Ç¤¤ë¼Ò°÷¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤â¡¢P¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢µÞ¤®¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËP¤µ¤ó¤ÎÆþÎÏ¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢P¤µ¤ó¤ÏÈà½÷¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ò½³¤ê¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ß¤ó¤Ê½ÐÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ë¤Ï2¿Í¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï½Ð¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¶ìÄË¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Éô²¼¤Ë¤Ï¡ÖÁÇ¹Ô¾ã³²¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿É®¼Ô¤ÏÅö½é¡¢P¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÁÇ¹Ô¾ã³²¤Îµ¿¤¤¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«Àº¿À°å³Ø²ñ¤Î¡ØÀº¿À¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ÈÅý·×¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÇ¹Ô¾ã³²¤Ï¡¢¡¿Í¤ª¤è¤ÓÆ°Êª¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·âÀ¡¢¢½êÍÊª¤ÎÇË²õ¡¢£µõµ¶À¤äÀàÅð¡¢¤½ÅÂç¤Êµ¬Â§°ãÈ¿¤Î4¤Ä¤Î´ð½à¤Ç¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤ÏÁ´Éô¤Ç15¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤¬¤¢¤ê¡¢P¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¤·¤Ð¤·¤ÐÂ¾¿Í¤ò¤¤¤¸¤á¡¢¶¯Ç÷¤·¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡Ö¸Î°Õ¤ËÂ¾¿Í¤Î½êÍÊª¤òÇË²õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖµÁÌ³¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð±³¤ò¤Ä¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤ÇÁÇ¹Ô¾ã³²¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÁÇ¹Ô¾ã³²¤Ë¤Ï¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¤ä½ý³²¡¢Êü²Ð¡¢¶¼Ç÷¤Ê¤ÉÈÈºá¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ì¤Ð¿¦¾ì¤À¤±¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Á³¤ë¤Ù¤µ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
P¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¡¢¾×Æ°À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤À¤±¤òÈà¤Î¶µ°éÃ´Åö¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤â´Þ¤á¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°ãÈ¿¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÂÐ±þ¤òÁ´°÷¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÆâÍÆ¤ò½ñÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÁÇ¹Ô¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î»ØÆ³ÊýË¡
ÁÇ¹Ô¾ã³²¤Î·¹¸þ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢²áµî¤ËÌäÂê»ù¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¶µ°é»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë»Ø¼¨¤ä²ÝÂê¤ò½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¢¤²¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¡¢À®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢P¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÏÁÇ¹Ô¾ã³²¤ÎÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Æ¤Î°Ò¸÷¤ò¤Õ¤ê¤«¤¶¤¹¤è¤¦¤ÊÆÃ¸¢³¬µé°Õ¼±¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄã¤¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¿Æ¤Î¸¢°Ò¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÄ¤ó¤ÀËüÇ½´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢P¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¡¢°ì¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó°ì¿Í¤Î¼ê¤Ë¤ÏÉé¤¨¤º¡¢¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤¬²ðÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶Â§Åª¤ÊÂÐ½èË¡¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ì¿Í¤À¤±¤Ç¶µ°é¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èà½÷¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÉôÄ¹¡¢P¤µ¤ó¤òÆþ¼Ò¤µ¤»¤¿¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬ÉôÄ¹¤ä¼ÒÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÒÄ¹¤¬¤È¤Ã¤¿¤µ¤¹¤¬¤Î¹ÔÆ°
¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤Þ¤ºP¤µ¤ó¤Î¸ÀÆ°¤ËÁÇ¹Ô¾ã³²¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó°ì¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Èà½÷¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤Ù¤»öÍ³¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¦¤È¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¾¯¤·¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Ï¸¦½¤»þ¤ÎP¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤âÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢P¤µ¤ó¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÌäÂê¹ÔÆ°¤â½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾Åª´ÑÂ¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë½Ð¼Ò¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢´ù¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÆ°¤Ï°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ÐÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬²ø²æ¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð·Ù»¡¤¬²ðÆþ¤¹¤ë°Æ·ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ÇÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢P¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤È¤â¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¤Ï°Â°×¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÈà¤òÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÇÛ²¼¤«¤é³°¤¹¤³¤È¡¢P¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÉã¿Æ¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ëÁíÌ³ÉôÄ¹¤È¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¼Õºá¤·¡¢¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÌóÂ«¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢P¤µ¤ó¤Î¾å»Ê·ó¶µ°éÃ´Åö¤«¤é³°¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£P¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤òÈà¤ÎÉã¿Æ¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¼«Âð¶à¿µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏP¤µ¤ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤º¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
----------
½®ÌÚ ºÌÇµ¡Ê¤Õ¤Ê¤¡¦¤¢¤ä¤Î¡Ë
¿´Íý³Ø¼Ô
¿´Íý³Ø¼Ô¡Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥±¥¢²Ê³ØÇî»Î¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ë¡£Çî»ÎÏÀÊ¸¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¡¿ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥±¥¢²Ê³ØÀì¹¶Ä¹¾Þ¼õ¾Þ¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡ÊÃÞÇÈÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ËÉû¼ÒÄ¹¡£´±¸øÄ£¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ±û´±Ä£¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î¸¦½¤¡¦¹Ö±é¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£Ê¸Íý¥·¥Ê¥¸¡¼³Ø²ñ´Æ»ö¡£AI¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×È¯ÌÀ¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¡Ë¡£¹ñ²È»ñ³Ê¤È¤·¤Æ¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢Âè1¼ï±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Èµ»Ç½»Î2µé¤Ê¤É¤òÊÝÍ¡£Yahoo¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ¥ª¡¼¥µ¡Ý¤È¤·¤Æ¡Ö¿¦¾ì¤Î¿´Íý³Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µ»ö¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤òÍ«Ýµ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ä¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡ËÂ¾¡£
----------
¡Ê¿´Íý³Ø¼Ô ½®ÌÚ ºÌÇµ¡Ë