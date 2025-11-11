元モーニング娘。の加護亜依が１０日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、１０代の喫煙騒動について語った。

加護は１回目の喫煙騒動では「１年間謹慎して。事務所の社長さんが再復帰はお茶くみから始めるから、東京に戻ってこいと」と復帰への手を差しのべてくれたが「東京に戻ってきたら、すごく親身になってくれる人がいて。その人がタバコを吸っていた。それでちょっと吸ってみようって」という謎理論で２回目喫煙。ウエストランド井口も「なんでそんな…」と苦笑いだ。

結果、２回目の騒動で事務所を解雇されるが「解雇ですって言われたんですけど、解雇の意味が分からなかった」とびっくり発言。とろサーモン久保田が「学校行ってないから？」と聞くと、加護は「そう。解雇ってなんですか？って聞いたら『クビです』って言われて、膝からガクン」。それが１８歳だった。

解雇後は「仲が良かった友達がみんな、音信不通になった。加護ちゃんとは友達になっちゃダメだよって」と、周囲がみんな離れていったといい「クソって思います。だから絶対に（芸能界に）残ってやると思っていた」と笑顔で振り返っていた。