北陸を代表する人気観光地・金沢。昼は近江町市場で新鮮な海鮮丼を味わい、香林坊や片町エリアで金沢カレーやハントンライスを楽しむ、そんな“街ナカグルメ”を満喫した後に、宿泊者だけが体験できるナイトサロンを開催するのが、『OMO5金沢片町 by 星野リゾート』です。

観光にもアクセスにも便利な立地ながら、夜まで金沢らしい体験ができるのが魅力です。

宿泊者限定「金沢KOGEIナイトサロン」で過ごす、上質な夜

夜19時から始まる宿泊者限定の「金沢KOGEIナイトサロン」では、金沢の伝統文化と味覚を、五感で楽しむことができます。

飲み比べを体験

まずは、ホテルスタッフが目の前で丁寧にお茶を淹れてくれ、香りや温度の違いによる飲み比べを体験。ほっと体の緊張がほぐれるよう。

地元の和菓子とともに

季節ごとに変わる地元の和菓子とともにいただくお茶は、旅の終わりにふさわしい癒しのひとときです。

自分でお茶を淹れる体験（1,000円／1セット）

さらに、12月からは自分でお茶を淹れる体験（1,000円／1セット）もスタート予定とのこと。自分の手でお湯を注ぎ、器の中で香りが立ちのぼる瞬間、心洗われるような贅沢な時間を過ごせます。

館内は、金沢ならではの伝統工芸に包まれたアート空間も魅力で、「金沢箔」や「加賀水引細工」など、手仕事の美しさを感じさせるディテールが随所に散りばめられています。明るくナチュラルな印象の客室とのコントラストも見どころで、女子旅にもぴったり。宿泊そのものが金沢の文化体験になるホテルです。

総支配人の比佐雅宏さん

総支配人の比佐さんは、「宿泊者の皆さんが夜に集まり、金沢KOGEIナイトサロンでのすてきな体験を通じて、金沢の本質的な魅力に触れてほしい」と語ります。観光だけでなく、金沢の“夜”を楽しむきっかけになる場所として、今注目の一軒としてぜひ覚えてください。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

OMO5金沢片町 by 星野リゾート

住：石川県金沢市片町1丁目4番23号

TEL：050-3134-8095（OMO予約センター）

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kanazawakatamachi/