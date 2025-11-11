LAに誕生した山本由伸の屋外広告が日本でも話題に

ワールドシリーズ連覇の立役者、ドジャース・山本由伸投手の巨大なビルボード（屋外広告）が話題となっている。賑わうロサンゼルスの街に、スポーツ用品最大手の「ナイキ」が設置。日本のファンも「かっこいい」「ロスに行く日本人が増える」「これは凄いわ！」と驚いている。

プロジェクトを手がけたナイキは8日（日本時間9日）、LA専門インスタグラムでビルボード作成の様子を投稿。「重ねた。ドジャースの2連勝。LAの伝説は永遠に生き続ける」と、ワールドシリーズで3勝をあげMVPに輝いた山本を称えるメッセージを添えて、巨大ビルボードを公開した。

マウンドで雄叫びをあげる山本が存在感を放つ巨大ビルボードには、スプレーで「BACK 2 BACK」と描かれており、2年連続で到達した頂点への敬意が込められている。

公開されたビルボードに日本ファンも続々反応。「素晴らしい」「由伸が躍動してる」「翔平のと一緒に見たいね」「日本人として本当に誇らしい」「仕事、はやっ！」「洒落てる」「全米での知名度もぐ〜んと上がったことでしょう」「由伸は完全にLAでnextカーショーとして扱われてる」と称賛の声が寄せられていた。

今年3月末には、大谷翔平投手の巨大壁画がリトルトーキョーにある都ホテルでお披露目され、ロサンゼルスの名所となっているだけに、山本の活躍を称えた巨大ビルボードも新たなスポットとなりそうだ。（Full-Count編集部）