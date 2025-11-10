【新アニメ】捨てられた令嬢の ″戦後″ 戦記譚／『ロメリア戦記』2026年放送決定！
小説投稿サイト「小説家になろう」から生まれた『ロメリア戦記 〜魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した〜』が、2026年にTVアニメとして放送されることが決定した。
☆ティザービジュアルや書影などをチェックする（写真3点）＞＞＞
本作は魔王を倒した直後、王子に婚約破棄を宣言された主人公ロメリアが、新たな世界を作る ”戦後” 戦記譚。原作小説、コミカライズと展開をしており、累計シリーズ50万部を突破。
コミカライズ5巻の発売日に合わせ、ティザービジュアルが公開されており、ロメリア・アル・レイがギリエ渓谷を見下ろす壮大なビジュアルが描かれている。
さらに公式HP、公式X、公式YouTubeチャンネルも開設。
Xではコミカライズ5巻の発売を記念してコミカライズを担当する上戸亮のサイン入りコミックスが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施。
11月18日からは原作小説最終巻の発売を記念した、原作者・有山リョウのサイン入り原作小説が当たるキャンペーンも実施予定だ。
TVアニメ化の発表に合わせ、原作者・有山リョウ及びコミカライズを担当する上戸亮、キャラクター原案を手掛けたコダマからの喜びのコメントも到着している。
続報は公式HPおよび公式SNSにて順次発表予定。どうぞお楽しみに！
【コメント全文】
◾️原作：有山リョウ 先生コメント
『ロメリア戦記』TVアニメ化！ ありがとうございます。
自著がアニメになるなんて、信じられない話です。
どれぐらい信じられないかというと、これはうだつの上がらない自分が見ている、
夢か妄想なんじゃないかと思うぐらい信じてないです。でも夢でも妄想でも構いません。
起こさないでください。
とまぁ冗談はさておき、アニメ版ロメリア戦記は才能あるスタッフの方々に恵まれ、
いい仕上がりになっていると思います。
皆さんぜひ見てください！
◼︎漫画：上戸 亮 先生コメント
まさかこんな経験ができるとは思っていませんでした！
まだ「やっぱり夢だったんじゃ……？」と思ったりしてます。
ありがとうございます！！
◼︎キャラクター原案：コダマ先生コメント
アニメ化おめでとうございます！
日常、シリアス、アクション、アニメ版ではどのように描かれていくのかどれも楽しみでなりません。
ロメリアたちの活躍に乞うご期待！
（C）有山リョウ／小学館／『ロメリア戦記』製作委員会
