2.5次元アイドルグループすとぷりの莉犬が8日、12月13、14日に兵庫・神戸ワールド記念ホールで開催するワンマンライブ追加公演のSTPR TICKET先行受け付けをスタートした。8月22、23日に東京・日本武道館で、6年ぶりに行ったワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランド LIVE in 日本武道館」は大盛況。ファンからのアンコールに応える形で、年の瀬に関西圏でも開催することを決断した。

莉犬は「想像を超える反響をいただき、『もう一度観たい！』、『関西でも会いたい！』というリスナー（ファン）の皆さんの声が本当にたくさん届きました。あらためて、本当にありがとうございます」と感謝。さらに「前回観てくれたリスナーさんには“もう一度味わえる感動”を、来られなかったリスナーさんには“あの景色を初めて体験する喜び”を届けたいと思っています。追加公演も最高のライブにしたいです。またまたライブ会場を“ワンダーランド”にしちゃいます。2025年の締めくくりに、神戸で最高の時間を一緒に過ごそうね」とコメントした。

このワンマンライブは、莉犬自らが作ったミュージカル風のステージパフォーマンスが見どころ。「不思議の国のアリス」のような世界観や、クールなモノトーン調のステージで半生をつづった曲を力強く歌うコーナー、ギター演奏など、多彩なエンターテインメント性を披露していた。