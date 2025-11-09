シルバースラッガー賞とプラチナ・ゴールドグラブ賞を同時受賞

オフシーズンを迎えたメジャーリーグでは、各賞の発表ラッシュが相次ぐ。ロイヤルズのボビー・ウィットJr.内野手は、ア・リーグでシルバースラッガー賞の遊撃手部門とプラチナ・ゴールドグラブ賞に選出された。攻守で最高級の評価を受けた形となったが、ファンから意外な同情論が噴出している。

シルバースラッガー賞は各ポジションで優れた打撃成績を残した選手に贈られる。一方、プラチナ・ゴールドグラブ賞は、ゴールドグラブ賞受賞者の中から両リーグそれぞれ1人ずつ、最も守備に優れている選手に贈られる。

25歳のウィットJr.は今季、打率.295、23本塁打、88打点、38盗塁、OPS.852と活躍。守備でも広大な守備範囲を誇り、データサイト「ベースボール・サーバント」が示す守備指標「OAA」では内野手単独トップの24を記録。リーグ最多の184安打を放ち、首位打者を獲得した昨季に続き、メジャートップクラスの遊撃手としての評価を不動のものとしている。

本来ならば攻守で最高峰の野球選手と評価されてもおかしくない成績だが、同じ時代に投打二刀流という前代未聞の活躍を続ける大谷翔平投手（ドジャース）がおりさらに、同リーグにもアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）という怪物がいる。このためメジャーの“最強論争”では2人の陰に隠れる形になっている。

SNSでは「このペースなら史上最高の遊撃手も狙えるレベル」「走攻守全て完璧！ オマケにイケメン」「彼は伝説になるに値する」と称賛の声も相次ぐ。一方で「ジャッジ大谷の被害者」「冗談抜きに、大谷さえいなければ惑星最高」「大谷にジャッジ、この2人の現役バリバリの時期にプレイしないといけない星の下に産まれたのはまあウィットJr.不運ではあるなあ」「大谷とジャッジが野球星人すぎるだけ」「ジャッジが衰える前に彼を超えてのMVPが見たい」などと同情論も出ている。

ウィットJr.は来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも米国代表として出場を表明している。日本のファンも、そのプレーの凄さを目の当たりにすることになるかもしれない。（Full-Count編集部）