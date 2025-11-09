かっこいい延長コードに超小型G-SHOCK。今週の注目プロダクト5選

忙しい日常にちょっとした贅沢や便利さを取り入れたい人へ、GoodsPress Web編集部注目のプロダクトをお届けします。

毎日を快適にするアイテムから、暮らしに彩りを加えるギア、アウトドアや趣味の時間をより特別にしてくれるものまで、幅広くセレクト。どれも日常の中で「あったら嬉しい」「試してみたい」と思える魅力が詰まっています。

あなたの生活に新しい楽しみや便利さを加えてくれるアイデアがきっと見つかるはずです！

1.3万円台の高コスパエスプレッソメーカー

家庭でも本格的なエスプレッソやカプチーノを楽しみたい人向けのデロンギ「EM450J-M クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー」（3万5800円）。

最大15気圧の抽出圧と「サーモブロック」技術による安定した抽出温度で、カフェのような味を再現できます。ミルクフロッサー付きで、フォームミルクを自分好みに調整可能。

W225×H315×D290mmとコンパクトで、ステンレス製のクラシックなデザインも魅力。全自動からのステップアップに最適な1台です。

>> 全自動からステップアップ！デロンギの家庭用本格エスプレッソメーカーで自分好みのラテを作ろう

2. 第一印象を左右する、さりげない香りの力



香りは第一印象に大きく影響し、記憶にも残るため注意が必要。

強すぎる香水では逆効果になりがちなので、理想はさりげなくふわりと香る程度。そのためには髪に香り付けできるシャンプー＆コンディショナーがいいかも。

ライジングウェーブの「フレグランスシャンプー フリー ライトブルー」と「トリートメント フリー ライトブルー」は、人気香水の香りを再現。柑橘系トップノートから華やかなミドル、甘く色気のあるラストノートまで楽しめて、SPクレンズフォームやダブルヒートプロテクト成分で洗浄・スタイリング効果も備え、毎日のヘアケアで自然に良い香りをまとえるアイテムです。

>> さりげない良い香りをまとって好感度を上げよう。香水ブランドだから作れたフレグランスシャンプー＆トリートメント

3. 伝説の角型G-SHOCKが指輪型に！



リングウォッチ「DWN-5600」（1万4300円）は、普段身につけるアクセサリーの新提案として注目の指輪型G-SHOCKです。

1983年発売の初代G-SHOCK「DW-5000C」の象徴的角型フェイスを約10分の1サイズで再現し、液晶窓やベゼルの段差など細部まで本物同様に設計。サイズは約23.4×20×7.5mmで、時刻・日付表示のほかLEDライト、ストップウォッチ、デュアルタイム機能を搭載し、20気圧防水にも対応。

付属スタンドでデスク上に飾ることも可能。カラーはブラック、レッド、イエローの3色です。

>> 男の手元に新しい"時間のカタチ"。G-SHOCK「DWN-5600」が切り拓くリングウオッチの可能性

4. コールマン創業125周年を記念した特別モデル



Colemanが2025年に創業125周年を迎え、これを記念したテント「125 リミテッド スフィアシェルターDR」を発表しました。

1900年に米カンザス州で創業したコールマン。日本では1976年に法人設立され、キャンプ文化の普及とともに存在感を高めてきました。

「125 リミテッド スフィアシェルターDR」は、“立てる快適さ”を追求した大型シェルターで、球体デザインで天井が高く冬キャンプにも対応する耐候性素材を採用。広い居住空間と設営のしやすさを両立し、快適なアウトドア体験を提供する特別仕様のテントです。

>> コールマン125周年。"立てる快適さ"を継承した冬キャンプの新拠点

5. 老舗町工場の丈夫で扱いやすい一体成型デザイン



東大阪の町工場・大原電線とデザイナー鈴木元氏が手掛けた延長コード「Extension Cord Series」（2600円〜）。

高品質な国内製電線を家庭でも使えるよう開発され、丈夫で柔らかく扱いやすい一体成型のシンプルデザインが特徴です。耐熱・125V対応で、「ストレート」「クロス」「防雨」の3タイプを展開し、屋内外問わず利用可能。コード長は0.5〜20mまで選べ、0.5m刻みでカスタマイズも可能。

機能性と安全性に優れつつ、インテリアにも調和するデザインで、日常やアウトドアで活躍します。

>> 老舗町工場が手掛ける「延長コード」。実用品の新たな可能性が詰まってます

＜文／GoodsPress Web＞

