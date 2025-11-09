今夏の高校野球南北海道大会で４強入りした駒大苫小牧の台湾人留学生・林逸洋（リン・イヤン）外野手（３年）が、慶大環境情報学部にＡＯ入試で合格したことが８日までに分かった。同校野球部からの慶大進学は史上初。台湾語、日本語、英語、３つの言語を操るトリリンガルの秀才球児は、北の大地で得た経験を糧に、大学球界トップレベルの東京六大学野球に挑戦する。

駒大苫小牧野球部の歴史を塗り替えた。合格発表当日、林は震える手でマウスをクリック。パソコンの画面には「合格」の２文字が表示された。「本当に不安でしたね。家族もみんな泣いてくれて、うれしかった」。台湾在住の両親にもすぐに電話で報告し、喜びを分かち合った。

同じ中学校出身の黄之（コウ・シホウ）さんが立大でプレーしていた縁もあり、東京六大学に憧れがあった。希望進路を定めたのは、高校野球引退後。過去にはドラフト上位候補でも不合格になるなど、慶大のＡＯ入試は狭き門として知られているが、地元に帰省した夏休みも机に向かい続けた。

国内大学における慶大の位置づけを理解できておらず、周囲の反応で高い壁に挑戦していることを再認識した。「慶応を受けると言ったら、みんな、えーっていうから。そんなすごいのって思いました」。オンライン塾で指導を受けながら２０００字の志望理由書や、打撃力向上について研究した成果などをまとめたＡ４用紙５０枚分の資料を作成。書類審査の１次試験を合格した。

両親が親日家で、幼い頃から年に一度は北海道を訪れていた。台湾でもテレビ放送されている「モニタリング」や野球アニメ「メジャー」などを視聴して日本語を学び、意思疎通が取れる状態で高校に入学。今夏に日本語能力試験のＮ２を取得し、２次の面接試験も突破した。

全国制覇２度の強豪校で主将を務めたリーダーシップと勝負強い打撃が持ち味だ。将来は、通訳など裏方として海の向こうで活躍することも夢見ている。「日本に来て本当に良かった。大学では１年生からレギュラーをとる。そして、将来はメジャーリーグ（の裏方）で活躍したい」。好きな日本語は「一生懸命」。駒苫野球部出身者初の“慶応ボーイ”がし烈なメンバー争いを勝ち抜き、聖地・神宮球場から世界に羽ばたいていく。

◆林 逸洋（リン・イヤン）２００７年１月４日、台湾・新北市生まれ。１８歳。東園小５年で野球を始め、台北長安中に進学。駒大苫小牧では１年夏に背番号１４で初めてベンチ入りし、南北海道大会で２度４強入りした。１８７センチ、７９キロ。右投右打。家族は両親。好きな言葉は、台湾語で全力を尽くすを意味する「全力以赴」。好きなプロ野球選手はイチロー氏。