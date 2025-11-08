『デッドプール』シリーズでXフォースの一員・シャッタースター役を演じたルイス・タンが、シリーズへの復帰と、さらなる深化への期待を語った。

いまや『モータルコンバット』シリーズや「コブラ会」最終シーズンでも話題のタンは、『デッドプール2』（2018）でシャッタースター役として初登場し、デッドプール率いるXフォースのメンバーとして活躍したがあっけなく死亡。ただし『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）では無事に復活し、主人公ウェイド・ウィルソンの誕生日を祝福していた。

もっとも、演じるタンはシャッタースターのキャラクターをもっと掘り下げたいと考えているよう。米のインタビューでは、過去2作で「キャラクターがあまり描かれていなかった」といい、同じく『デッドプール＆ウルヴァリン』に登場して話題を集めた、チャニング・テイタム演じるガンビットのような展開に意欲を示している。

「現実的にはガンビットと同じようなアプローチがベストだと思います。（ガンビットは）カメオ登場して気に入られたことで、よりシリアスに、より充実したバージョンが登場することになります。以前、彼（テイタム）が“コメディ色が薄くなる”と言っていたを読みました。僕は、きっとシャッタースターでも同じことができると思うんです。」

ここでタンが触れているのは、『デッドプール＆ウルヴァリン』で念願の初登場を飾ったガンビットが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも登場すること。（MCU）のカメオ出演としては異例の大出世である。

この投稿をInstagramで見る

もし、シャッタースターにもさらなる出番が用意されるなら──。タンが実現を願うのは、コミックにおけるシャッタースターのルーツである“モジョーワールド”の実写化だ。そこは権力者がエンターテインメントを利用して人々を支配するディストピアであり、決闘がテレビ中継され、人の死さえも娯楽になっている。

「モジョーワールドは、AIが話題で、画面やSNSへの執着が蔓延している今こそタイムリーだと思います。いわば巨大な『マッドマックス』のような世界観で、人々はテレビで人が死ぬのを見たがっている。［中略］この時代にふさわしいテーマで、クールな世界になると思うんです。」

ちなみにタンは、マーベルドラマ「アイアン・フィスト」シーズン1（2017）にもゲスト出演していたが、同作の主人公アイアン・フィスト役や、MCU映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のシャン・チー役を演じる可能性があったことも明かしている。アイアン・フィスト役ではタイミングが合わず、またシャン・チー役はオーディションのほぼ最終候補に残っていたというのだ。

「アジア系のスーパーヒーローが登場するのはいつになるのかと、『シャン・チー』や『クレイジー・リッチ！』（2018）よりもずっと前、そういものがトレンドになる前から言っていました。その姿勢が今でも変わっていません。」

マーベル映画への復帰は不明ながら、タンは『モータルコンバット2（原題）』でも再びアクションを見せてくれることになるだろう。アクション・スリラー映画『Safe House（原題）』や、ケイト・ベッキンセール主演『Wildcats（原題）』など、いくつもの出演作も待機している。

Source: