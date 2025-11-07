¥É·³¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÌîµåÂ³¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¹Ô¤¤Î±½¤â¡Ä»ÄÎ±·èÄê¤Î¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¶»Ãæ
¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï2017Ç¯¤ËÆüËÜ¤ä´Ú¹ñµå³¦¤Î°ÜÀÒ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ÎÅìÉô»þ´Ö¸á¸å5»þ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹Ô»È¤Î´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£»ÄÎ±¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ïº£µ¨¤Ï»ëÎÏÄã²¼¤â¤¢¤Ã¤Æ°ì»þ¤ÏÀ®ÀÓ¤¬²¼¹ß¤¹¤ë¤â¡¢´ã¶À¤òÃåÍÑ¸å¤ÏÉüÄ´¤·¡¢ÂÇÎ¨.243¡¢19ËÜÎÝÂÇ67ÂÇÅÀ¡¢OPS.846¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï·×3È¯¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ç¤Ï8²ó¤Ë1ÅÀº¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ÏÇ¯Êð1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯3000Ëü±ß¡Ë¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢36ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤â¡È³Ê°Â¡É¤È¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸¢Íø¤ò¹Ô»È¤·¤Æ»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÀµ»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹Ô»È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥»¥¢¥ê¥È¥¹¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥Ã¥º¡×¤Ç¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¸å¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢»ÄÎ±¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»ÄÎ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤è¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ËÌá¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÍýÍ³¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Á´¤Æ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ó¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤Þ¤À¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï¸½ºß¤³¤½ÂçË¤¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2015Ç¯¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£2017Ç¯¤Ï³«ËëÁ°¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¡¢Ìó1¤«·î´Ö¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½êÂ°¤Ç¤¤º¡ÈÌµ¿¦¡É¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤ÏÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÇÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¡£ÍâÇ¯¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê35ËÜÎÝÂÇ¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤È¤â¤¦1Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÍèÇ¯1Ç¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï´¶³´¿¼¤¯¸ì¤ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Î3Ï¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤Õ¤ê¹Ê¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë