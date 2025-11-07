牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、2025年に新発売した「親子丼の素」や「ばり馬鍋つゆ」、人気定番商品などを詰め込んだ「2026福箱」を11月7日午前10時から公式サイトなどで発売しています。

【画像】「そんなに入ってていいんですか！？」 これが、新商品入り「福箱」の“中身”です！

先着で「干支文字入り超小盛丼」もらえる

同商品は、「親子丼の素」が入った「2026松セット【冷凍】」「2026竹セット【冷凍】」「2026梅セット【冷凍】」、「ばり馬鍋つゆ（1袋）」が入った「2026竹セット【常温】」の4種類がラインアップされています。

「2026松セット【冷凍】」は「親子丼の素（2袋）」のほか、「牛丼の具（6袋）」「豚丼の具（4袋）」「豚しょうが焼（2袋）」「はなまる讃岐うどん（1袋）」「はなまる焼うどん（1袋）」「牛すき焼うどん（1袋）」「唐辛子（1本）」「紅生姜（1袋）」、「とろろ（1袋）」（2食）、「吉野家湯呑（ゆのみ）」（1個）、オリジナルカレンダーのセット。価格は8424円（以下、税込み）。

「2026竹セット【冷凍】」は「親子丼の素（2袋）」に、「牛丼の具（4袋）」「豚丼の具（2袋）」「豚しょうが焼（2袋）」「焼鶏丼の具（2袋）」「親子丼の素（2袋）」「うなぎ蒲（かば）焼き（1袋）」「とろろ（1袋）」（2食）、「唐辛子（1本）」がセットになっています。価格は5940円。

「2026梅セット【冷凍】」は「親子丼の素（3袋）」に加え、「牛丼の具（2袋）」「豚丼の具（2袋）」「牛鍋丼の具（2袋）」「紅生姜（1袋）」が入っています。価格は3996円。

そして、「2026竹セット【常温】」には「ばり馬鍋つゆ（1袋）」や、「レトルト牛丼の具（3箱）」「バターチキンカレー（3袋）」「カレー鍋つゆ（1袋）」「レトルトとん汁（2袋）」「冷汁（2袋）」「フリーズドライ牛すい（2個）」「唐辛子（1本）」が付いています。価格は5940円。

4種類は2026年1月15日午前10時まで販売中。さらに、「2026福箱」を購入すると、先着3000人限定で「干支文字入り超小盛丼」がもらえます。サイズは縦3センチ、横7センチです。

なお、12月からは来年の干支にちなんだ「午（うま）セット」2種類が追加される予定で、計6商品が販売されるということです。