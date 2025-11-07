レストラン「デニーズ」を運営する株式会社デニーズジャパンは７日に公式サイトを更新。イラストレーターで漫画家・江口寿史氏のイラストに関する調査の結果を報告した。２０２３年９月に納品され、メニューブック及びポスターに使用していたイラストに関して、江口氏本人から「人物部分に関して商業雑誌からの引用でイラスト制作を行ったとの説明がありました」と発表。同社は「制作物に対する確認体制の不備が招いた事案であると猛省」すると謝罪した。

「当社の広告等媒体物（江口寿史氏デザインのイラスト）に関するご報告」と題した文章をアップ。「デニーズで使用しておりました、江口寿史氏デザインのイラストの制作物につきまして、調査結果をご報告いたします」と前置きし、「事実の経緯」をまずは説明。「ご周知のとおり、２０２５年１０月、江口氏がイベント用に書き下したイラストがＳＮＳ上の写真を参考に作成されたものであると指摘がなされたことに端を発し、当社が２０２３年９月にメニューブック及びポスターに使用していた江口氏制作のイラストも、商業雑誌に掲載された写真をトレースして作成されている可能性があるとの指摘がありました。そのため、２０２４年９月にメニューブック及びポスターに使用していた同氏制作のイラストも合わせて、関係各社間にて調査を開始いたしました」と経緯をつづった。

調査結果と今後の対応を報告。「２０２４年９月に納品されたイラストにつきましては、江口氏より、雑誌等特定の写真からの引用はないと回答いただきました。一方２０２３年９月に納品されたイラストにつきましては、権利関係の許諾の必要性についての認識はなく、人物部分に関して商業雑誌からの引用でイラスト制作を行ったとの説明がありました」という。これを踏まえ、「当社といたしましては、制作物に対する確認体制の不備が招いた事案であると猛省し、今後は同様の事態を繰り返さぬよう、広告デザインの制作過程の再点検、および管理体制の強化を徹底してまいります」と謝罪。「なお、本件は長年ご一緒してきた江口氏の創作活動ならびに生み出された作品の数々に対する我々の敬意は、変わるものではございません」とし、「本件により、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしました全ての関係者の皆様、ならびに、引用元となった写真の制作に関与された皆様に対し、重ねて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

江口氏をめぐっては今年１０月、商業施設「ルミネ荻窪」のイベント告知用のポスターに使用していたイラストが、ＳＮＳ上の写真を無断でイラスト化したものだと判明。これを受け、江口氏にイラストを発注していた複数の企業が確認作業を進める事態となった。メガネブランド「Ｚｏｆｆ」は１０月２４日に調査結果を報告。「江口氏からは、当時納品されたイラスト４点のうち、ＳＮＳ上で指摘のあった２点について、雑誌に掲載された写真を、モデルの方ご本人や撮影者、出版社などの権利者から許諾を得ないまま参考に制作したとの説明がありました」と伝えた。

デニーズは１０月４日に調査を始めたことを報告。同６日に「江口寿史氏デザインのイラストの広告等媒体物につきまして、使用を控える対応を取らせていただくことといたしました」としていた。