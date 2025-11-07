¥«ー¥Ó¥£¤ä¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤¬¥È¥ß¥«¤Ë¡ª¡¡¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« À±¤Î¥«ー¥Ó¥£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä
¡Ú¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« À±¤Î¥«ー¥Ó¥£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û 2026Ç¯1·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1¸Ä880±ß
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥«ー¡Ö¥É¥êー¥à¥È¥ß¥« À±¤Î¥«ー¥Ó¥£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä880±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖÀ±¤Î¥«ー¥Ó¥£¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥È¥ß¥«¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥«ー¥Ó¥£¡×¡Ö¥«ー¥Ó¥£¡Ê¥¹¥êー¥×¡Ë¡×¡Ö¥á¥¿¥Ê¥¤¥È¡×¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ç¥Ç¥ÇÂç²¦¡×¤ÎÁ´6¼ïÎà¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤«1¼ïÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¯¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë³«Éõ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥½ー¥ÈÈ¢¤Ç¤âÆ±°ì¾¦ÉÊ¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.