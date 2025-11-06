MLB公式が投稿「ヤマモトを抱っこしている」

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末に勝利し、21世紀初の連覇を達成した。歓喜に沸くドジャースナイン。MLB公式は大谷翔平投手が山本由伸投手へ行った“攻撃”に爆笑していた。

山本は中0日で9回1死一、二塁から登板。サヨナラのピンチを凌ぎ、延長11回を抑えて“胴上げ投手”になった。試合後に行われたセレモニーでは、シリーズMVPを受賞。その時だった。横からこっそり近づいたのが大谷だった。

MLB公式X（旧ツイッター）は4日（同5日）、「ショウヘイ・オオタニがワールドシリーズのセレブレーション中、ヨシノブ・ヤマモトを抱っこしている」とし、泣き笑いの絵文字を添えて映像を公開した。大谷に抱えられた山本は“ワーー”と叫び、楽しそうな笑顔を浮かべた。

仲の良さが垣間見える光景に海外ファンも反応。「このコンビは本当に最高だ」「日本人コンビのつながりが本当に最高！」「素晴らしいことに、ヨシノブ・ヤマモトは“史上最も称えられる選手の一人”として歴史に名を刻むだろう」「まさに、こういうコンテンツを待ってたんだ！」「MLBの公式アカウントがこういう投稿をしてくれるのが最高」と歓喜している。（Full-Count編集部）