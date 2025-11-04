「介護未満」。それは、まだ本格的には介護が必要ではないものの、記憶力や体力が落ちてきた状態のこと。今回は、「介護未満」の父親の介護で奮闘するジェーン・スーさんと、親と距離をとる「親不孝介護」を提唱する、介護のプロの川内潤さんに、親の介護の向き合い方について語ってもらいました。

「がんばる」を目標にしない。がんばるほど後悔が増える

――親が介護未満になってから、陥りがちな失敗を教えてください。

川内潤：自分の不安を解消するためのケアになってしまうことですね。それに気づかず、「親が言うこと聞いてくれない！」と不満を抱くのがいちばんの不幸。介護は自分が安心するためにするものではありません。

ジェーン・スー：おっしゃるとおりだと身にしみて思います。私は30代半ばで父親との軋轢（あつれき）を経験しているので、父と私は別の人間で、すべてにおいて信用できるわけではないというのが明確にあった。それが功を奏しました。

川内潤：ケアをがんばることを目標達成の指標にしてはいけません。自分の生活を大事にしたうえで、親のためになにができるかを考える。介護の場合、がんばった人ほど後悔が強くなるので、「後悔したくないから、がんばろう」は理論崩壊しています。

ジェーン・スー：後悔するのは接点があったからだと思います。私は末期がんの母を看取ったので、母に対する後悔が多い。でも、それは仕方がない。「後悔するほどの深い関わりをもててよかった」という解釈もできるので。

川内潤：なるほど、それはすごい。

ジェーン・スー：でも、父と接点を増やすと、いがみ合いになって、互いに刺し違えることになるのは間違いない（笑）。だから、できるだけだれかを介在させるようにしています。他者の介在で解決できることは相当ありますよね。

川内潤：外部に頼ることは重要ですし、われわれ専門職も「自分の親を直接介護するな」と習います。

ジェーン・スー：優しくなれないことや、自分の気持ちが削られる作業は、第三者に渡すのがおすすめです。

川内潤：余裕がなかったら優しくできません。「母親から毎日同じことを何度も言われて、つい怒鳴ってしまう」と苦しむ方がいます。その人が未熟なわけではなく、毎日聞かなくてはならない環境がよくないのです。

ジェーン・スー：本当にそう思います。父のところに来てくれているヘルパーさんは本当に最高で。父の話をめちゃくちゃ聞いてくれるんです。ヘルパーさんに辞められると、マジでやばい。

親の生活や介護に責任をとろうとしなくていい。今日も生きていればOK

――ただ、親のケアを他人にまかせることに罪悪感を抱く方もいます。

ジェーン・スー：罪悪感についていえば、私もうっすらとはありますよ。でも、それは標準装備だと思うことにしました。

川内潤：罪悪感を解消しようとするのは不可能に近いです。うっすらあるものとしてつき合っていくのがいい。

ジェーン・スー：後悔と一緒で距離が近い方が罪悪感は増えると思います。母の入院中、私は病院に寝泊まりをしていて、ある日の夜中、あまりに眠くてトイレの介助に失敗し、母を転倒させてしまったことがあります。30年近く前のことなのに、いまだにそのシーンがフラッシュバックして、申し訳ない気持ちになるんです。

川内潤：親の生活や介護に責任をとろうとしなくていい。がんばっても責任はとれるものではありませんから。

ジェーン・スー：だから、父に関しては、「もっとできたことがあったかもね」ぐらいの、ぼんやりした感じで葬式を迎えたいと思っています（笑）。「今日、死んでなければOK」というスタンスだと、おっくうな父への電話もかけようかなと思える。「今日、死んでなければそれでよし」というのを続けていくのだと思います。