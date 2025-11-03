【ブンデスリーガ】バイエルン 3ー0 レヴァークーゼン（日本時間11月2日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】走りながら「芸術的トラップ」

バイエルンが誇る17歳の神童が披露した、後ろ向きでの“半端ない”完璧トラップが話題を集めている。

日本時間11月2日のブンデスリーガ第9節で、バイエルンはホームでレヴァークーゼンと対戦。前節終了時点で公式戦14連勝中だったドイツ王者は、ミッドウィークのパリSG戦（チャンピオンズリーグ）も見据え、リーグ得点王のFWハリー・ケインや崩しの切り札であるFWルイス・ディアスらを温存して試合に臨んだ。

代わって、前節に初ゴールを記録した17歳のFWレナート・カールが右ウイングで先発に名を連ねると、鋭いドリブルを何度も披露。そして、58分には“神童”と呼ばれる所以を見せつける。

敵陣の右サイドに張っていたカールは、MFヨシュア・キミッヒからのロングフィードを走りながら左足のアウトサイドでトラップ。そのままスピードを落とすことなくファイナルサードに進入して内側を向き、ボックス内にフリーで走り込んだDFラファエル・ゲレイロにラストパスを通した。ゲレイロのシュートは枠を外れたが、カールが類稀なるスキルを発揮して決定機を演出した。

神トラップには実況も驚愕

評価急上昇中の神童による神トラップには、ABEMA実況の青嶋達也氏も「あのボールを何気なく止めましたね」と驚愕。さらにSNSやABEMAのコメント欄でも話題にとなり、ファンからも「うまい！」「プレーがメッシすぎるな」「うまいなー」「カール見てるだけでおもろすぎて、今バイエルンファンまじで幸せだよね」「カールすごすぎるやろ」など多くの反響が寄せられた。

今夏にU-19チームからトップチームに昇格したカールは、17歳ながら継続的に出番を得ており、ここまでチャンピオンズリーグを含めて12試合で2ゴール・1アシストを記録。ドイツ中の期待を背負う超新星だ。

このカールの活躍もあり、バイエルンは3ー0でレヴァークーゼンに完勝。今シーズンの公式戦全勝記録を15試合まで伸ばしている。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

