フランスのリヨンにて、3人の子どもたちとフランス人の夫と暮らす日本人のロッコさん。日本では完璧主義だったというロッコさんは、フランスで暮らす9年の間に「賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方」を身につけたそう。今回は、「人の目を気にしがちだった」と語るロッコさんを変えた、「フランス流・人間関係の築き方」を紹介します。

フランスで学ぶ、気楽なコミュニケーション術

東京生まれのロッコさんは、フランス人の夫と3人の子どもとともに暮らす、フランス・リヨン在住のデジタルクリエイター。元々ネガティブだったというロッコさんは、フランスに暮らし始めた当初、人々のフランクな人間関係の築き方やコミュニケーションのとり方に驚いたそう。

「アイコンタクトを積極的にとったり、街ですれ違う見知らぬ人にも気軽にあいさつしたりするんです。お誘いも『断られたらどうしよう…』と悩む人が少なくて。そんな姿を見て、私も人間関係をもっと気楽に考えられるようになりました」

それから、ロッコさん自身のコミュニケーション方法にも変化があったといいます。

「『ごめんね』よりも『ありがとう』と伝える、積極的にほめるなど、フランス人のよいところを少しずつマネするように。日本でも、無理のない形で取り入れることで、日々のコミュニケーションがもっと心地よくなるかもしれませんね」

お誘いはシンプルに、フランクに

断られるのが怖くて、人に声をかけることをためらう経験がこれまで何度もありました。そしてときには、誘わなかったことを後悔することも…。

完全なるネガティブ思考だった私がフランスで気づいたのは、「だれかを誘うのは自然なこと」という、シンプルですが大切な事実です。

あるフランス人ママは、学校で会う度に「元気？ 今度お茶しよう！」「放課後、時間が合えば公園に行かない？」と、あいさつのように声をかけてくれました。

彼女の誘い方は、うまくいけばラッキー、ダメなら次の機会に、という軽やかさが特徴。その様子を見ているうちに、私も「断られても大丈夫」と思えるようになったのです。

人を誘うことへの心理的なハードルが下がり、結果として、私の行動範囲や人間関係の可能性は大きく広がっていきました。

ボンジュールを大切に

「マダム、まずはボンジュールから！」とスーパーの店員さんに注意されたのは、フランスで暮らし始めて間もない頃のこと。今ではすっかり笑い話になりましたが、当時は思わず固まってしまうほど衝撃的でした。

日本の感覚で「すみません」と声をかけたつもりが、フランスでは悪い印象を与えてしまったのです。

ある友人によると、「フランス人にとってあいさつは、相手を1人の人として認め、尊重するサイン」だそう。とくに店員や公的サービスのスタッフとの間では、最初のひと言がその後のやりとりに大きな影響を与えることがあります。言い方を変えれば、丁寧なあいさつをすれば、自然と笑顔で対応してくれるのです。

こうした現地の習慣を知ることで、旅や生活がもっと楽しく、心地よくなるはずですよ。

「ごめんね」より「ありがとう」

フランス人は「ごめんね」よりも「ありがとう」をよく使います。

たとえば、ドアを開けてもらったり、席を譲ってもらったりと、ほんの些細な親切にも「Merci！（メルシー！）」と自然に返します（もちろん笑顔で！）。

そんな環境のなか、私は今でも家族に素っ気ない態度をとってしまうことがあります。いちばん近くにいる夫や子どもたちにこそ感謝を伝えたいと思い、日頃から意識しているのが「〇〇してくれてありがとう」と具体的に伝えること。その方が、相手に気持ちがはっきり届く気がします。

さらに、「助かった、ありがとう！」と自分の気持ちも添えることで、言葉がより温かく響くように感じます。

「ありがとう」は小さな幸せを増やす魔法の言葉。前向きな気持ちで関係を築くためにも、日々の暮らしでたくさん使っていきたいですね。