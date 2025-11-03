「病院の明細書かわいくて捨てられない」



【写真】病院の診療明細書が愛犬の写真入りで可愛くて捨てられない…笑

そんなコメントが添えられた写真がSNSで話題になっています。写っているのは、動物病院の診療明細書2枚。それぞれの左上には、愛犬の顔写真がプリントされています。ちょっぴりおすまし顔で写っているのは「マル」くん（10歳・男の子）と「プク」くん（10歳・男の子）。思わず笑みがこぼれる愛らしいショットに、1.1万件超の“いいね”が集まり、「これは家宝」「かわいすぎる」といった声が相次ぎました。投稿主のXユーザー・プクマルさん（@pukumarukun）にお話を伺いました。



いつもと違うお顔…明細書の写真にきゅん♡

ーー明細書が写真付きになったのは最近だったそうですね。撮影時、飼い主さんはそばにいたのでしょうか。



「プクは今年の7月頃に病院に行った際に撮ってもらっていて飼い主はいませんでした。マルの方は投稿した日に撮影してもらっています。私が抱っこしていて病院の方に撮ってもらいました」



ーー写真を見た感想は？



「病院で撮ってもらっているので『いつもより緊張した顔がかわいいな。明細書捨てられない〜』と思いました」



ーー受診後の経過はいかがですか。



「プクは足の痒み、咳が出ていましたが薬で緩和してきました。マルは歯周病で11月に歯石取りと抜歯の手術を控えていますが、それ以外はとても元気です」



ーープクくんとマルくんは、ふだんどのような様子か教えてください。



「プクはおもちゃで遊ぶのが大好きです。性格はおっとりしています。とっても食いしん坊で、台所で野菜を切っている音が聞こえるといつもお座りして待機しています。マルの方は少し気が強く、プクと喧嘩をすると勝つのはだいたいマルの方です。スリングで抱っこされるのが大好きでスリングを持っていると走って追いかけてきます。犬種が違う2匹ですが、よく似ていると親子や兄弟に間違われます。2匹ともとっても食いしん坊・甘えん坊で毎日飼い主の膝の上の取り合いをしています。とても仲が良いわけでもないですが、どちらか1匹がいないと家中探し回るので、なんだかんだ仲良しのようです」



リプライ欄には、かわいい明細書に感動する声をはじめ、共感や羨望のコメントが次々と寄せられていました。



「保管一択」

「まじでわかる」

「これは家宝ですね」

「え〜顔付きなんだ」

「うちもかわいくて捨てれないです」

「しゃれた明細書、初めて見たよ！」

「え〜良いなぁ。確かに捨てられないww」

「さすがにかわいすぎるだろっ！ 反則！！」

「同じ思いです！ 捨てるなんてできっこないです」

「えっ！！ 明細書こんなにかわいいの？！ これはほしい！！！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）