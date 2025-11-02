クレメント「失投が来たら逃さずに仕留めるしかない」

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ブルージェイズのアーニー・クレメント内野手は1日（日本時間2日）、ドジャース・大谷翔平投手の攻略へ意欲を燃やした。「前回対戦したことがあるのは助けになる。初めて対戦するのとは全然違う。素晴らしい投手だ。自分たちの野球をして、粘り強く、そして失投が来たら逃さずに仕留めるしかない」と前を向いた。

31日（同1日）の第6戦では4打数2安打をマーク。しかし、2点を追う9回無死二、三塁では初球、ボール球のシンカーに反応。痛恨の一飛に倒れた。前夜は「1〜2時間ぐらいしか寝られなかった」という。「成功も失敗もすべてが学び。ポストシーズンでプレーできたこと自体が貴重な経験で、これからの糧になる」と前を向いた。

32年ぶりのワールドシリーズ制覇がかかった運命の第7戦。「子どもの頃からの夢。庭で何度も第7戦を想定して遊びました。だから本当に特別。ワールドシリーズをかけて戦えるなんて、誰もが経験できることではない。思い切り楽しみたい」。気持ちの切り替えはできているようだ。（Full-Count編集部）