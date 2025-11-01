田口壮氏が苦言「ドジャースに流れが行ったかな」

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

劇的な幕切れだった。ドジャースは31日（日本時間11月1日）に敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に勝利し、3勝3敗のタイに戻した。一方のブルージェイズは9回に佐々木朗希投手を攻め、無死二、三塁のチャンスを作ったが、走塁ミスで併殺に。試合後、NHKの解説を務めていた田口壮氏も苦言を呈した。

ブルージェイズは2点を追う9回。先頭のカークが死球で出塁、続くバーガーが二塁打を放ち、無死二、三塁のチャンスを作った。代わったグラスノーからクレメントが一飛で1死。続く、ヒメネスが左翼ライナーに倒れたが、二走のバーガーが飛び出していた。

左翼のE・ヘルナンデスが二塁に送球し、走塁死。まさかの併殺で試合が終了。ナインも呆然とした表情を見せていた。

これには解説の田口氏も苦言が止まらず。「次の打者はスプリンガーで絶対にアウトになってはいけないところですよね。走塁ミスなんです。スプリンガーに回っていたらサヨナラ3ランもあったという。幕切れは本当にドジャースに流れが行ったかなと思います」とミスという言葉を繰り返し、厳しい口調だった。（Full-Count編集部）