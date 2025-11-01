地元の名物でおもてなし？

小泉進次郎防衛大臣は2025年10月29日、来日したピート・ヘグセス国防長官とのスカジャン姿のツーショット写真などを公式Xに投稿しました。

【画像】ふたりとも似合ってる！ スカジャンでのツーショット写真

小泉防衛相は同日、ヘグセス長官と初めての防衛相会談を実施しました。

その際、小泉防衛相の地元・横須賀名物のスカジャンをヘグセス長官にプレゼントしました。

スカジャンはタカとバラの刺繍が施された色違いのデザインで、2人がそれぞれ着用した写真も投稿されています。なお、このスカジャンは小泉防衛相自身が選んだもののようです。

小泉防衛相は、写真を投稿したX上で「日米同盟。その抑止力と対処力を、さらに一段高みに引き上げるため、真剣勝負の対話を交わしました。会談では、私から日本が自らの防衛力を強化する揺るぎない意思を伝え、長官からも力強い賛同を得ました」と手ごたえについて明かし、「自由と民主主義を守るための覚悟と責任の共有です。この同盟をさらに強く、確かなものにするため、今後とも全身全霊で職務にあたってまいります」と決意を示しました。

一方、ヘグセス長官も自身の公式Xにツーショット写真を投稿し、「本日は小泉防衛大臣と素晴らしい会談ができました。日米同盟はアジア太平洋地域の安全保障にとって依然として極めて重要であり、日本が最近防衛費の増額を表明したことを歓迎します」と述べています。

この投稿を見た人たちからは「小泉さん、防衛大臣に適任ですね!! スカジャン似合う政治家は、そんなにいないです」「進次郎、いい顔してるな 総裁選前と全然違う」「へグセス長官、小泉防相いいですね。みんな着たい！」といったコメントがSNSでみられました。