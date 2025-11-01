第1戦では「We don’t need you」のチャントを受けた

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間1日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は31日（日本時間11月1日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に「1番・指名打者」で出場する。試合前にはブルージェイズファンに向かって、両手で耳に手を当て煽る仕草を見せた。

大谷は24日（同25日）の第1戦、第5打席で「We don’t need you（お前はいらない！）」の大合唱を浴びた。2023年オフにFAとなった際には移籍先の候補に挙がり、トロント行きの飛行機に乗った“誤報”が報じられるなど、ファンにとっては因縁の相手。ワールドシリーズ2試合ではスタメン発表の際や打席に入った際には大ブーイングを浴びせていた。

これに対して「僕の妻が凄く大好きなチャントなので、イジられましたけど。個人的には良かったなと思っています」と語っていた。

ドジャースは再びトロントに戻ってきた。試合前にはブルージェイズファンと交流。両手に耳をあて、煽る仕草を見せつつも、ボールをプレゼントする優しさを見せた。（Full-Count編集部）