キム・ヘソンと走塁対決をしたが…ロバーツ監督は転倒

ドジャースは30日（日本時間31日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦の前日練習を行なった。そんな中、デーブ・ロバーツ監督の“悲劇”に美人レポーターも苦笑いしていた。

現役時代に通算243盗塁をマークするなど俊足巧打の外野手として知られたロバーツ監督。この日の練習では、キム・ヘソン内野手とのベースランニング対決を行った。キム・ヘソンは一塁から、ロバーツ監督は数メートル手前からスタートした。

スタートは良かった。53歳とは思えぬ華麗な走り出しを見せた……が、二塁を回った直後だった。躓き、頭から転倒。泥だらけで足を引き摺ると、フレディ・フリーマン内野手は「これこそ私たちが求めていたもの」と容赦ない発言をしていた。

これには見ていた地元メディア「スポーツネット・ロサンゼルス」の美人レポーター、キルステン・ワトソンさんも「キム・ヘソン対デーブ・ロバーツはドク（ロバーツ監督の愛称）にとってよくない結果に終わった」と泣き笑いの絵文字を添えて綴った。（Full-Count編集部）