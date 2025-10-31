10月31日、静岡県伊東市では田久保眞紀市長を巡る2度目の不信任決議案が可決され、田久保市長の失職が確定した。

【写真】「圧がすごい」田久保市長の衝撃“イジワル”投稿

伊東市田久保市長の学歴詐称疑惑の結末

「事の発端は今年6月。田久保氏が伊東市長に就任した矢先、“学歴詐称疑惑”が浮上したのです。田久保氏は自身の最終学歴について『東洋大学法学部経済法学科卒業』としていましたが、市議宛に“彼女は除籍であったと記憶している”と記された告発文が届き、学歴に疑惑の視線が注がれるようになりました。その後、東洋大学を除籍になっていたことを本人が認めるに至っています」（全国紙社会部記者、以下同）

6月に学歴詐称疑惑が発覚して以降、市長辞任を勧告する市議と、断固として辞任を拒む田久保氏との間で攻防が繰り広げられた。

「7月には1度辞任を表明し、出直し選挙への出馬の意向を明かした田久保氏ですが、同月に辞任を撤回。続投の意向を示したものの、それでも卒業証書は提出しませんでした。

いつまでも学歴詐称の疑惑を払拭せずに市長の椅子に座り続ける田久保市長に、伊東市民からはさらなる困惑の声が上がりました。この声に応えるべく、市議会では田久保氏への厳しい言及が続き、9月1日には1度目の不信任決議案が可決されています」

5か月にも及ぶ騒動に終止符

そして10月31日、2度目の不信任決議案が可決されたことで、5か月にも及ぶ騒動に終止符が打たれた。田久保氏の失職には、

《ようやく失職が決まってよかった。長かった》

《失職に向けて動かれた皆さん、お疲れさまでした》

と、安堵の声もあった一方で、

《議会が停滞した期間にもこの市長には給与が支払われることが納得いかない》

《田久保さんは辞職しても再選の目はなかったので、少しでも長く在任した方がお給料が多くもらえるという判断があったのでは》

《学歴詐称疑惑で5か月も市議や職員の労力が市政以外に使われて、一体いくらの損失があったんだろうと思うとやりきれない》

《再選挙するにしても、また多額の税金がかかる。泣きたいのは市民だよ》

など、田久保氏の学歴詐称疑惑にかけた時間や労力、失われた税金に対して憤る声が多く見られた。

「市長の月額給与は85万円ほどで、学歴詐称疑惑が挙がっていた間も支払われています。学歴詐称問題が浮上して以降、市はクレーム対応に追われ、爆破予告まで寄せられる事態になりました。停滞していた間に市長に支払われた給与や手当、市民や市議が市政に注ぐべき労力が別のことに割かれた損失は、計り知れません」

2度目の不信任決議案が可決され、失職が決まった田久保市長は涙を流したが、泣きたいのは田久保氏に振り回された伊東市民では――。