¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(Ëè½µÆüÍË14:00¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¤Ç¤ÏÊüÁ÷³«»Ï30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ºîÉÊ¤È¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÊª¸ì¤ò5½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡£Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ë11·î2Æü¤Ï¡¢Á´¿È¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°Â³Ú»à¤ò¥¹¥¤¥¹¤ÇÁª¤ó¤ÀÊì¤È¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿²ÈÂ²¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÄÉ¤Ã¤¿¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡Á¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯ Êì¤ò»×¤¦Î¹¡Á¡×¤À¡£
¥¹¥¤¥¹¤òË¬¤ì¤¿²ÈÂ²
Á°²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö»ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡ÁÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ÎµÏ¿¡Á¡×(2024Ç¯)¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÖÊóÆ»¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¡×¤ÇÎòÂåºÇ¹âºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤Î»à¤«¤é2Ç¯¡¢º£²ó¤ÏÊì¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥¤¥¹¤Ø¡¢É×¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤¬Î¹¤Ë½Ð¤ë¡£
2025Ç¯4·î¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤¬°ä¤·¤¿¼ê»æ¡£¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¿½½ÄÌ¤â¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æº£¤â¡¢Ì¼¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ë¤ÏË´¤Êì¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¡¢¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¤Î¿¼¤¤°¦¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤¿¥Þ¥æ¥ß¤µ¤ó¡£¼£ÎÅ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤ó¤ÏºÆÈ¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÁ´¿È¤ËÅ¾°Ü¡£ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¶ìÄË¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¤¥¹¤ØÅÏ¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ï¤½¤ÎÁªÂò¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é2Ç¯¡£²ÈÂ²¤ÏÊì¤¬ºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥¤¥¹¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¡£Êì¤¬Ë¬¤ì¤¿¾ì½ê¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥óÀî±è¤¤¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¤½¤·¤ÆÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÉ×¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤¬º£¡¢»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï¡£
Êì¤Î·èÃÇ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
