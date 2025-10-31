ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第６戦前日の３０日（日本時間３１日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた全体練習に参加し、フリー打撃を行った。２８スイングで１４本の柵越え。右翼５階席に放り込む推定１５０メートルの特大弾を放つなど、豪快な当たりを連発した。

大谷はシーズン中にグラウンドで打撃練習をすることは異例。今季は２月のキャンプ中に１度行ったのみだった。だが、フィリーズとの地区シリーズからナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦までは６試合で２５打数２安打の打率８分とブレーキ。第２、３戦の間の休養日だった１５日（同１６日）の練習日に開幕後初めてフリー打撃を行い、３２スイングで１４本が柵越えで、推定飛距離１５０メートル弾などを放った。ＷＳ第１戦前日にも実施し、３３スイング中１４本のサク越えを放ち、右中間へ最長で推定飛距離１５０メートルの特大弾も放った。

チームは、前日第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦で敗れて２連敗で２勝３敗となり、後がない崖っぷちに立たされている。大谷は「１番・指名打者」でフル出場したが４打数無安打。直近２試合で１３打席連続安打なしと快音から遠ざかっている。