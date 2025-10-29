『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、静岡県の女性（37）から依頼が届く。やんちゃな息子（3）の躾のために、「悪いことをすると河童が迎えに来るよ」と河童の怖い画像を見せたところ効果てきめん！…すぎて、トラウマレベルで怖がらせてしまった！ 依頼者は“脅し育児”を反省し、探偵局に息子のトラウマを解消して欲しいという。

依頼者が息子さんに見せた河童は、兵庫県福崎町のキャラクター、ガジロウだった。エース（バッテリィズ）探偵が「怖いてこれは！」と太鼓判を押すおどろおどろしさだ。その後息子さんは、「河童のとこ行かないよね？」と聞いてくるようになり、寝言で「河童のところ行かないで」とうなされているという。

エース探偵の作戦は、自分が優しい河童に扮装し、息子さんに対面すること。自前の髪型を存分に活かしたリアルな特殊メイクに「河童でしょだいぶ」とご満悦だが、手の細工には「雑すぎるでしょ」と尖った口をさらに尖らせる。

依頼者の「沼から出てきてほしい」という希望に精一杯応えるために、水を張った浴槽で待機する河童探偵。だが、練習中に突然ドアを開けられて動揺してしまい、イメージ通りに息子さんとのコミュニケーションが取れず、思い切り逃げられてしまう。

リビングで「一緒に遊ぼう」と優しく声をかけるが、全力拒否からの大号泣。河童探偵は「人を笑顔にするためにこの世界に入ったのに…。こういうの一番心が痛いんですわ俺」と肩を落としている。

「取り返さなあかんな」と奮起した河童探偵は、息子さんが大好きな恐竜のぬいぐるみと一緒に遊ぶプランを実行する。恐竜を見ると笑顔になり、河童探偵を見ると表情が険しくなりと、揺れ動く3歳児。河童探偵が粘り強く話しかけると、この日初めての笑顔を見せた！

次のステップは、公園に連れ出して一緒に遊ぶこと。すべり台の下で待ち構える河童探偵のだいぶ手前で、自分の手でブレーキをかける3歳児。河童に触れられたくないのだろう。だが、河童探偵が明るく話しかけ、少しずつスキンシップを増やしていくと、徐々に距離が縮まっていき…。

かくれんぼで一気に距離が縮まった！ 「み～ちゅけた！ 河童ちゃ～ん！」と大声で呼びかけられて、河童探偵から思わず「うええ！？」と変な声が出た。よほど嬉しかったのだろう。

その後は、抱っこして一緒にすべり台で遊んだり、ハイタッチしたり、よろけた3歳児が河童ちゃんに躊躇なしに手を差し出すなど、すっかり友達になっていた。

「もう帰らないといけない」と去ろうとする河童ちゃんからのハイタッチを、3歳児は拒絶する。この拒絶は河童が嫌いだからではなく、ハイタッチをしたら河童ちゃんとの別れの時が来てしまうことを知っているからだ。「バイバイしたらまた遊びに来るわ」という約束を信じて、手を振る3歳児の悲しそうな表情が切ない…。

VTRの締めくくりは、翌日に依頼者が撮った映像だった。そこに映っているのは「河童たのちかった♡ 河童！」と笑顔の3歳児。この映像を知らされていなかったエース探偵は、「ほんと、普通に嬉しかったです」と喜びを噛み締めていた。

なお、この依頼VTRは、10月24日に放送された『探偵！ナイトスクープ』で公開された。