秋の味覚を手軽に楽しむなら、シイタケを使った料理がおすすめです。今回は、和食の名店「賛否両論」店主・笠原将弘さんに、旬のシイタケを使った、風味豊かな卵焼きのレシピを教えてもらいました。材料もとてもシンプル！ シイタケのうま味と長ネギの香りがふんわり広がる、ほっとするおいしさですよ。

大根おろしとの相性もバッチリ！ 秋を感じる副菜

キノコの風味が食欲を刺激します。お弁当にもおすすめ！ 【調理時間：10分】

●シイタケ卵焼き

【材料（4人分）】

シイタケ 4枚

卵 4個

長ネギ 1／3本

A［酒、みりん、砂糖各大さじ1 しょうゆ小さじ1］

サラダ油 大さじ2

塩 少し

大根おろし、しょうゆ 各適量



【つくり方】

（1） 石づきを除いたシイタケ、長ネギは粗みじん切りにする。卵は溶きほぐし、Aを加えて混ぜ合わせる。

（2） フライパンにサラダ油を弱火で熱して（1）のシイタケと長ネギを入れ、塩をふって炒める。しんなりしたら溶き卵を一気に加え、かき混ぜながら半熟状にする。

（3） 木ベラなどで4等分にしてひっくり返し、小さな卵焼きを4個焼き上げる。器に盛り、大根おろしを添えてしょうゆをたらす。

［1人分158kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです