両足が使えてパワーもスピードも抜群 ボーンマスでセメンヨは“市場価値5500万ユーロ”のスーパースターとなった
プレミアリーグ開幕から5勝3分1敗と安定した戦いで2位につけるボーンマス。その中でも絶賛されているのが25歳のFWアントワーヌ・セメンヨだ。
今季早くもリーグ戦で6ゴールを記録しており、すでにビッグクラブからの関心も伝えられる逸材だ。185cmとがっちりした体格からダイナミックに仕掛けるアタッカーで、スピードとパワーも印象的だ。
また両足を使えるのも強みで、ボーンマスでは左右両方のウイングに入っている。セメンヨはブリストル・シティのアカデミーで育ってきた選手だが、ブリストルでセメンヨを指導したディーン・ホールデンも当時からセメンヨが両足を上手く使えていたと振り返る。
同じくブリストルでセメンヨを指導したジェイソン・ユーエルも才能を絶賛する。
「彼の最大の強みの1つに優れたメンタルが挙げられる。彼は本当にバランスが取れているんだ。チャンスを逃したり、ボールを失った時も動揺することがない。そうした彼のリアクションにも注目してほしいね。まだ若いが、必要な素質を全て備えている。両足でシュートを決められるし、スピードもある。最強の選手の1人だよ」（『sky Sport』より）。
ボーンマスに加入した当初の市場評価額は900万ユーロだったが、今では5500万ユーロにまで跳ね上がっている。今季の活躍でさらに評価が上がることになりそうで、チャンピオンズリーグのレベルでも活躍できるアタッカーと言える。