うまくゲットできるかな？ YouTubeチャンネル「Cute Kitten Elle」では、子猫のエルがボールを取ろうとする様子が配信され、動画のコメント欄には「取り方を思いついて賢い！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがボールの入った透明の器を「ジッ…」と見つめる「エル」の姿です！

器を前に右往左往し…

注目を集めたのは「[本編] どうすれば大好きなボールが取れるのか、可愛い子猫がひらめいた瞬間 Elle video No.67」という動画。透明の器が気になる子猫の「エル」は、器をじっと見つめて興味津々の様子です。器の近くで毛づくろいをしながらも、やっぱり気になるのか、なかなか目が離せません。

さらに、追加で登場したのがおもちゃのボール。もちろんエルはボールにも興味津々ですが、無情にもボールは透明な器の中へ入れられてしまいました。

「ボールが欲しいのニャ〜」と、器を前に右往左往するエル。何とかボールを取れないかとチャレンジしてみますが、なかなかうまくいきません。

何度かチャレンジした後に、一度離れて器をジッと見つめます。その後、何かひらめいたのか、再度器に近づくエル。今度は器を下から見つめるのではなく、上から見つめられる場所に移動しました。

「上からなら器の中に入ってボールを取れるニャン！」と気付いたエルは、見事ボールを手に入れてご満悦。やっと手に入れたボールを大事に持っていき……という展開です。

エルのひらめきを見守った視聴者からは、「ボールの取り方に気付いた瞬間が最高」「すごくかわいい！ エルみたいな子が欲しい」「彼女がひらめいた瞬間、私も笑顔になったよ」といった絶賛の声が上がっていました。キュートなエルの頑張りを、ぜひ動画でご覧ください。