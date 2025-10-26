永遠に追いかける！？ YouTubeチャンネル「Kitten Street」では、子猫の後を追うアヒルの様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいいの」「兄弟みたい！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが、子猫の後ろをひたすらついていくアヒルの《けなげな姿》です！

マイペースに歩く子猫に対し…

注目を集めたのは「彼の友人の子猫の後にいたるところに走っている面白いアヒル」という動画。子猫の後ろを小さなアヒルがついていく様子から始まります。アヒルを気にすることなくマイペースに歩く子猫に対し、アヒルは「待って〜！」と言っているかのようです。

追いついたアヒルは子猫の横に座り、どこか満足げな表情を浮かべています。しかし子猫が止まっていたのも束の間で、「あっちには何があるかニャ？」とすぐに歩き出してしまいました。アヒルは置いていかれまいとすぐさま動き始めます。

しかし、途中アヒルはよそ見をしていて、子猫と距離ができてしまいました。離れてしまったことに気付いたアヒルは、ペタペタと足音を立てながら急いで子猫のもとまで走ります。

ひたすら部屋中を探検する子猫。アヒルは時折、上機嫌に歌いながら、大好きな子猫の側から決して離れることなくついていきます。最後まで2匹は一緒に行動し、「僕たちの冒険はまだまだ続く！」といった様子で……という展開です。

動画を見た人からは「不思議な組み合わせに癒やされるね」「見ていて心がほっこりするよ」「なんてかわいいんだ」といった声が寄せられ、愛らしい子猫とアヒルのコラボにメロメロになったようです。自由気ままな子猫と、それを永遠に追いかけるアヒルという異色コンビを、皆さんもぜひ動画でご覧ください。