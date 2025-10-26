【キミとアイドルプリキュア♪】第39話に『ぼくプリ』メンバー出演！
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』。第39話に、『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称「ぼくプリ」）から、舞台オリジナルの「男子プリキュア」である、『Dancing☆Starプリキュア』The Stageのメンバーが出演することが判明した。
＞＞＞『ぼくプリ』メンバー設定画をチェック！（写真8点）
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
11月9日（日）に放送となる第39話では、なんと！ プリキュア20周年を機に誕生したプリキュア初の舞台作品の、『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（通称『ぼくプリ』）から、舞台オリジナルの「男子プリキュア」である、『Dancing☆Starプリキュア』The Stageのメンバー「キュアトップ」「キュアロック」「キュアソウル」「キュアカグラ」「キュアブレイク」の5人と、妖精の「パドドゥ」がゲスト出演することが判明した。
数々のプリキュアシリーズでキャラクターデザインを務め、『Dancing☆Starプリキュア』The Stageでもキャラクターデザインを務める川村敏江が手がけたアニメ設定画と、場面スチールが公開された。
作中では、ステージで各キャラクターを務める俳優陣がそれぞれの声も担当し、さらに、ゲスト出演を記念してキミプリ後期エンディング主題歌『キミとルララ』のコラボダンス動画も公開された。
はたして作中ではどのような活躍が描かれるのか、ぜひお楽しみに。
（C）ABC-A・東映アニメーション
