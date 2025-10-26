ブルージェイズのクリス・バシット投手（36）が、24日（日本時間25日）のワールドシリーズ（WS）第1戦で地元ファンがドジャースの大谷翔平選手に激しいブーイングを浴びせたことについて、「熊をつつくな（Don't poke the bear）」と警告した。FOXスポーツ電子版が25日に報じた。

試合前の選手紹介で大谷は大きなブーイングを受けたが、大量リードを許した7回にWS第1号となる2ラン。9回の打席では観客が「お前なんか要らない！(We don't need you!）」と大合唱していた。

大谷は2年前の12月4日、ブルージェイズのスプリングトレーニング施設（フロリダ州ダニーデン）で球団幹部と面会していたが、最終的にはドジャースと総額7億ドル（当時約1015億円）の10年契約を結んだ。ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督はWS開幕前の会見で「彼がそのとき持ち帰ったブルージェイズの帽子と、愛犬デコイ（デコピン）用のジャケットを返してほしい」と冗談を飛ばしていた。

今季公式戦中、大谷は活躍により相手ファンを沈黙させていた。8月24日のパドレス戦では試合中ずっと「次は10打席ノーヒットのヤツだから楽勝だぞ！」などとヤジを飛ばしていたファンに対し、9回に右翼スタンドへ豪快な本塁打を放って無言の反撃。その後、あ然とするその“ヤジ将軍”とハイタッチを交わし、スタジアムを沸かせた。