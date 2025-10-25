°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÖÀöÂõÊª¡×¤ò´³¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ä½µ¤Ë3²ó¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡×¤Ç´¥Áçµ¡¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤È¡¢¡Ö°áÎà´¥Áçµ¡¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ÏÈñÍÑ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤ë¡©
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー´¥Áçµ¡¤Î¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î´¥Áçµ¡¤Ï¡¢10Ê¬¤¢¤¿¤ê100±ß¤Û¤É¤¬Áê¾ì¤Ç¡¢30Ê¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤ª¤ª¤è¤½300±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
°áÎà¤ÎÎÌ¤äÁÇºà¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1²ó¤Ç¤À¤¤¤¿¤¤8¥¥í¥°¥é¥à¤ÎÀöÂõÊª¤ò´¥¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍÆÎÌ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë1²ó300±ß¤ò½µ3²óÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¤Ç900±ß¡¢1¥ö·î¤ÇÌó3600±ß¡¢1Ç¯¤Ç¤ÏÌó4Ëü3200±ß¤Î½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ô¤µ¢¤ê¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÉéÃ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»þ´ÖÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢´¥ÁçÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç»Å¾å¤¬¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Çß±«»þ´ü¤äÅß¾ì¤Ê¤É¡¢³°´³¤·¤¬Æñ¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀöÂõÊª¤Î·ù¤Ê½¤¤¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç·¿µ¡¤Ê¤éÉÛÃÄ¤äÌÓÉÛ¤â´¥¤«¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤È¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÂ®¤µ¡×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÏÈó¾ï¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°áÎà´¥Áçµ¡¤òÆ³Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥³¥¹¥È
°ìÊý¡¢¼«Âð¤Ë°áÎà´¥Áçµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤ÈÅÅµ¤Âå¤¬¼ç¤Ê¥³¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÄíÍÑÅÅµ¤¼°´¥Áçµ¡¤Î²Á³Ê¤Ï¤ª¤ª¤è¤½3Ëü±ß¤«¤é10Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ë¤Ï5Ëü±ßÁ°¸å¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤Ïµ¡¼ï¤äÍÆÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½30±ß～60±ß¤Û¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë1²ó50±ß¤È¤·¤Æ½µ3²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1¥ö·î¤ÇÌó600±ß¡¢1Ç¯¤ÇÌó7200±ß¤ÎÅÅµ¤Âå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é´üÈñÍÑ¤ò5Ëü±ß¤È²¾Äê¤·¡¢»ÈÍÑÇ¯¿ô¤ò5Ç¯¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤Ï1Ëü7000±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Á°½Ò¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÇ¯´ÖÌó4Ëü3200±ß¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°áÎà´¥Áçµ¡¤Î¤Û¤¦¤¬2Ëü6000±ß°Ê¾å°Â¤¯¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Úー¥¹¤äÅÅ¸»´Ä¶¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¥ëー¥à¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤¼°¤è¤ê¤â¥¬¥¹¼°¤Î¤Û¤¦¤¬´¥Áç»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥¹¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á½é´üÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥È°Ê³°¤Î´ÑÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ëÁªÂò
¥³¥¹¥ÈÈæ³Ó¤Ç¤Ï°áÎà´¥Áçµ¡¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉÔÍ×¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢°áÎà´¥Áçµ¡¤Ï¼«Âð¤Ç´°·ë¤¹¤ëÊØÍø¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î´¥Áçµ¡¤Ï¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¥·¥ï¤òÍÞ¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤¬°ÊÁ°¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö½µ¤Ë¿ô²ó¤·¤«´¥Áç¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÛÃÄ¤Ê¤ÉÂçÊª¤ò´¥¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤ÎÍøÍÑ¤¬¹çÍýÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËè²ó¼«Âð¤ÇÀöÂõ¤«¤é´¥Áç¤Þ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¡ÖÌë¤Ç¤âÀöÂõ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢°áÎà´¥Áçµ¡¤ÎÆ³Æþ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
½µ3²ó¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー´¥Áçµ¡¤ÎÇ¯´Ö¥³¥¹¥È¤ÏÌó4Ëü3200±ß¡¢°áÎà´¥Áçµ¡¤Ï½é´üÈñÍÑ¤ò´Þ¤á¤Æ1Ëü7000±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð°áÎà´¥Áçµ¡¤Î¤Û¤¦¤¬·ÐºÑÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀßÃÖ´Ä¶¤ä»È¤¦ÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³°´³¤·¤¬Æñ¤·¤¤À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¡¢¾å¼ê¤ËÀßÈ÷¤òÁª¤Ù¤Ð²÷Å¬¤ÊÀöÂõ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈñÍÑ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀöÂõ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー