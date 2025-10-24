【スヌーピー】髪の毛の“導入美容液”「myBoostars」に『PEANUTS』デザイン
コミック誕生75周年を迎える『PEANUTS』と、 ”導入美容液発想ヘアケア” 「myBoostars（マイブースターズ）」のコラボデザインが登場する。可愛いボトルで使うたびにテンションUP！
☆限定『PEANUTS』デザインのヘアケアアイテムをチェック！（写真10点）＞＞＞
ネイチャーラボの展開する、 ”導入美容液発想ヘアケア” ブランド「myBoostars（マイブースターズ）」より、世界中で愛され続ける『PEANUTS（ピーナッツ）』の人気キャラクター・スヌーピーと仲間たちとのコラボデザインアイテムが登場する。
世界中で長く愛され続けてきた『PEANUTS』は、スヌーピーや仲間たちが日常のちょっとした出来事の中で幸せを見つけていく物語。
コミック誕生75周年を迎えることを記念して登場する「myBoostars（マイブースターズ）」スヌーピーデザインのアイテムは、バスルームで過ごすささやかな時間をやさしく彩り、そうした特別な想いを表現してくれる。
シャンプー＆トリートメントセットとしては、ダメージを補修して、髪の内部から艶やかでハリのある髪へ導く ケラチンブーストリペア処方の「KERATIN ケラチン ダメージリペア〈シトラスサボンの香り〉」、カラーの色落ちを抑えてふんわり髪へ導く、毛髪補修成分・ヘマチン配合の「HEMATIN ヘマチン ふんわりボリューム＆カラーケア〈ペアー&ムスクの香り〉」がラインナップ。
髪を補修して柔らかくする ”髪の導入美容液” 「ブースターミスト〈ヘアミスト&トリートメント〉」のケラチン、コラーゲン、ヘマチンの3種も愛らしい『PEANUTS』デザインをお楽しみいただける。
また2025年10月27日（月）11：00より、プレゼントにもぴったりなクリスマスアートギフトボックスも登場。
ネイチャーラボ公式ECストア限定アイテムとなっており、シャンプー＆トリートメント&ミストの3点がセットとなっている。
ギフトボックスは「ケラチン3点セット」「ヘマチン3点セット」の2種類がラインナップ。
クリスマスアートギフトボックス入りの対象商品を購入いただくと、「オリジナルお風呂ステッカー 2種セット」がプレゼントされる。
また、本コラボレーション商品の発売に合わせ、期間限定でスペシャルイベントの開催も予定。
2025年10月25日（土）・10月26日（日）、「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」にてmyBoostars ブースターミストを体験していただいた方には、オリジナルお風呂ステッカーがプレゼントされる。
スヌーピーたちの可愛いフードやドリンクを楽しみつつ、コラボアイテムもぜひお試しあれ。
※ヘマチンシリーズのみ、公式オンラインストア・Amazon・マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定
