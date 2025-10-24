【クレヨンしんちゃん】ヨーロピアンな宝石箱風「飛行機缶」はシロのフィギュア付き
ヨーロッパ風タイル×宝石箱な『クレヨンしんちゃん飛行機缶』が新登場！ ふわふわ質感のシロのフロッキーフィギュアとステッカーも付属する。
☆高級感と遊び心がふんだんに施された「飛行機缶」などをチェック！（写真13点）＞＞＞
青山デカーボから『クレヨンしんちゃん飛行機缶』が登場。羽田空港にて、11月6日（木）からお取り扱いがスタートする。
大人かわいいガラス絵で表現したお菓子缶『クレヨンしんちゃん飛行機缶』は、蓋面には、よそゆきの服に身を包んだしんちゃんとシロが、お城の前で記念撮影している1シーン。しんちゃんやシロの顔がエンボス加工でぷっくりしており、とても可愛い仕上がり♪ 米粉で作った塩ココアクッキー入り。
今回はあえて蓋面の全体に絵柄を施さず、メインデザインを囲むパールの額縁の繊細なエンボス加工がポイント。まるで宝石箱を思わせる上品さをお楽しいいただける。
缶の側面には、しんちゃんたちがお城にたどり着くまでの物語をヨーロッパ風のタイルデザインで表現。
空港の中で記念撮影をするしんちゃんとシロ。飛行機を背景にポーズを決めるひまわり。しんちゃんとひまわりが客席でくつろいでいる中、飛行機の操縦を任されていたのはなんとシロ！
「飛行機缶」だけのオリジナルストーリーが楽しめる、ガラス絵ならではの艶感を放つ、12種類のタイルのデザインにもご注目を。
さらに、缶の底面には、『レトロな飛行機とひまわり』の特別なイラストが♪
デザイン性だけでなく、遊び心溢れたアイテムにしあがっている。
また、『クレヨンしんちゃん飛行機缶』には嬉しいおまけ「シロのフロッキーフィギュア」が1つ付いてくる。
フィギュアは全2種類。飛行機を操縦する困り顔のシロと、元気そうに駆けているシロのどちらかがランダムで付属する。
シロのフィギュアは、金型から制作した青山デカーボのオリジナル。ミニサイズでありながら、フロッキーのシロのかわいさをたっぷり味わうことができる。
さらに、『クレヨンしんちゃん飛行機缶』の側面にある、旅するしんちゃんたちのタイルデザインステッカーも1枚封入。デザインは全4種、どの絵柄が入っているかはお楽しみに！
デザイン缶はお菓子を食べた後、フェルトやスポンジを使って、指輪などを収納できるアクセサリーケースとして活用するのもおすすめ。アフターユースも楽しめるのが嬉しいですね♪
また、『クレヨンしんちゃん飛行機缶』の発売を記念し、缶のイラストをデザインした特別なマグカップを羽田空港 JAL PLAZA FLIGHT SHOPにて300個限定で登場。
缶の側面のタイルデザインが施されたカップで、マグカップの底を覗くと、お菓子缶底面の飛行機とひまわりのイラストが。こちらもあわせてチェックしてみてね。
☆高級感と遊び心がふんだんに施された「飛行機缶」などをチェック！（写真13点）＞＞＞
青山デカーボから『クレヨンしんちゃん飛行機缶』が登場。羽田空港にて、11月6日（木）からお取り扱いがスタートする。
大人かわいいガラス絵で表現したお菓子缶『クレヨンしんちゃん飛行機缶』は、蓋面には、よそゆきの服に身を包んだしんちゃんとシロが、お城の前で記念撮影している1シーン。しんちゃんやシロの顔がエンボス加工でぷっくりしており、とても可愛い仕上がり♪ 米粉で作った塩ココアクッキー入り。
缶の側面には、しんちゃんたちがお城にたどり着くまでの物語をヨーロッパ風のタイルデザインで表現。
空港の中で記念撮影をするしんちゃんとシロ。飛行機を背景にポーズを決めるひまわり。しんちゃんとひまわりが客席でくつろいでいる中、飛行機の操縦を任されていたのはなんとシロ！
「飛行機缶」だけのオリジナルストーリーが楽しめる、ガラス絵ならではの艶感を放つ、12種類のタイルのデザインにもご注目を。
さらに、缶の底面には、『レトロな飛行機とひまわり』の特別なイラストが♪
デザイン性だけでなく、遊び心溢れたアイテムにしあがっている。
また、『クレヨンしんちゃん飛行機缶』には嬉しいおまけ「シロのフロッキーフィギュア」が1つ付いてくる。
フィギュアは全2種類。飛行機を操縦する困り顔のシロと、元気そうに駆けているシロのどちらかがランダムで付属する。
シロのフィギュアは、金型から制作した青山デカーボのオリジナル。ミニサイズでありながら、フロッキーのシロのかわいさをたっぷり味わうことができる。
さらに、『クレヨンしんちゃん飛行機缶』の側面にある、旅するしんちゃんたちのタイルデザインステッカーも1枚封入。デザインは全4種、どの絵柄が入っているかはお楽しみに！
デザイン缶はお菓子を食べた後、フェルトやスポンジを使って、指輪などを収納できるアクセサリーケースとして活用するのもおすすめ。アフターユースも楽しめるのが嬉しいですね♪
また、『クレヨンしんちゃん飛行機缶』の発売を記念し、缶のイラストをデザインした特別なマグカップを羽田空港 JAL PLAZA FLIGHT SHOPにて300個限定で登場。
缶の側面のタイルデザインが施されたカップで、マグカップの底を覗くと、お菓子缶底面の飛行機とひまわりのイラストが。こちらもあわせてチェックしてみてね。