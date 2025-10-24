吉木りさ、大人気ボーイズグループに熱狂「どれだけ支えられたか計り知れない」 推し活を公開
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#8が、きょう24日午後10時より放送される。#8では、タレント・吉木りさのINIへの熱すぎる推し活に密着する。
【写真】楽しそう！ニッチェらタレント仲間たちとの“MINI会”
吉木は、2017年11月22日“いい夫婦の日”に俳優の和田正人と結婚。19年10月に長女、22年10月に長男を出産した。仕事と慣れない家事・育児に追われ心身ともに限界だった当時を支えたのが、ボーイズグループ・INIの存在だったという。「どれだけ支えられたか計り知れない」と語る吉木が、同じくINIファンのタレント仲間たちと集まり熱狂する“MINI（INIのファンネーム）会”の様子やライブでの姿を包み隠さず公開する。「やばーい！」「かわいい！かわいい！」と熱狂する吉木の様子にスタジオも「楽しそう！」と笑顔に。苦労を乗り越える力となった“推し活”の魅力とは。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#8では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと宇野実彩子（AAA）が登場する。
【写真】楽しそう！ニッチェらタレント仲間たちとの“MINI会”
吉木は、2017年11月22日“いい夫婦の日”に俳優の和田正人と結婚。19年10月に長女、22年10月に長男を出産した。仕事と慣れない家事・育児に追われ心身ともに限界だった当時を支えたのが、ボーイズグループ・INIの存在だったという。「どれだけ支えられたか計り知れない」と語る吉木が、同じくINIファンのタレント仲間たちと集まり熱狂する“MINI（INIのファンネーム）会”の様子やライブでの姿を包み隠さず公開する。「やばーい！」「かわいい！かわいい！」と熱狂する吉木の様子にスタジオも「楽しそう！」と笑顔に。苦労を乗り越える力となった“推し活”の魅力とは。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#8では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと宇野実彩子（AAA）が登場する。