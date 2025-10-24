東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、技術承継機構、フルッタが買われる 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、技術承継機構、フルッタが買われる

24日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数231、値下がり銘柄数315と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ユーソナー<431A>、ｐｒｏｐｅｒｔｙ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<5527>、神戸天然物化学<6568>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>が年初来高値を更新。技術承継機構<319A>、フルッタフルッタ<2586>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ＱＰＳ研究所<5595>は値上がり率上位に買われた。



一方、インフォメティス<281A>がストップ安。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、クラウドワークス<3900>、サイバーソリューションズ<436A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>は年初来安値を更新。ラバブルマーケティンググループ<9254>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>、ＪＤＳＣ<4418>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

