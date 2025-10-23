とっても賢い！ YouTubeチャンネル「Bobbie ＆ Fos」では、子猫が飼い主に鳴いてから飛びつく様子が配信され、動画のコメント欄には「ゴロゴロ鳴いてるのがかわいい！」「今から登るよって鳴いてるんだね」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「なでてニャ〜」とスリスリしてくるシャム猫「フォス」の姿です！

飼い主さんを見つめ…

注目を集めたのは「Smollest Boi politely asks to climb on Hooman」という動画。シャム猫の「フォス」が、鳴いて飼い主さんを呼んでいます。

飼い主さんが手を伸ばすと、フォスは「なでてニャ〜」とすり寄ってきます。なでてあげるとフォスは目を細め、喉をゴロゴロと鳴かせてとってもうれしそう。

飼い主さんの手を見ると、ひっかき傷があります。きっと普段から飼い主さんの手にじゃれついて遊んでいるのでしょう。

ひとしきりなでてもらうと、飼い主さんを見つめるフォス。「登ってもいいかニャ？」と聞くかのように鳴いてから、飼い主さんに飛びつきます。

この様子を見た視聴者からは、「この子は『これから登るよ』と宣言しているね！」「甘えん坊でかわいいシャム猫だなぁ」といった声が上がっていました。飼い主さんに飛び移った後もゴロゴロと鳴き続けるフォス。飼い主さんのことが大好きなのが伝わってきますね。ぜひ動画で、フォスの“律儀すぎる”姿をチェックしてみてください。