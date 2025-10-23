TBSドラフト特番、“縦読み”で粋なメッセージ “SMAP楽曲タイトル”を候補者、ドラフトファンに贈る
TBSはきょう23日、同日に行われる「プロ野球新人選手選択会議」を生中継する特別番組『プロ野球ドラフト会議2025』（後4：40）を放送する。
【写真】“縦読み”で粋なメッセージを贈ったTBS『ドラフト特番』
この日の新聞のテレビ欄には、同番組から指名候補者、ドラフトファンに向けたメッセージを“縦読み”で展開。通常の読み方で「ここから生まれる未来のスーパースター!!一瞬で決まる運命を…」と番組の概要が説明されるが、一番左の文字を縦に読むと、「この瞬間きっと夢じゃない！」と粋なメッセージとなっている。
「この瞬間（とき）、きっと夢じゃない」は、2008年8月にSMAPが発売したシングルのタイトル。同曲は、TBSテレビ系『北京オリンピック2008』テーマ・ソングとして起用された。
なお、同番組は昨年まで、元SMAPの中居正広氏が司会を務めており、今年は見届け人として小泉孝太郎が出演する。
■『プロ野球ドラフト会議2025』
▼ドラフト会議会場
解説：槙原寛己、杉谷拳士
実況：初田啓介（TBSアナウンサー）
インタビュー：小笠原亘（TBSアナウンサー）
▼「THE 運命の1日」
見届け人：小泉孝太郎
プロ野球解説者：古田敦也
ゲスト：山崎弘也・柴田英嗣（アンタッチャブル）、関水渚
進行：江藤愛（TBSアナウンサー）
