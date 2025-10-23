ハイセンスのミニLED液晶テレビ「U9R」

読者へ本当にオススメしたい製品をセレクトする「AV Watchアワード」。今年も、高画質・高音質なナンバーワンテレビを決めるべく、テレビメーカー7社から全11モデルの液晶テレビ・有機ELテレビを集め、横並びでの比較視聴とデータ測定を行なった。

10月31日公開の「2025年液晶テレビ大賞」「2025年有機ELテレビ大賞」発表に先立ち、比較視聴を実施した11モデルをブランド別に紹介する。

※実際のテスト時は、スタンドにテレビを乗せて視聴しています

今回取り上げるブランドは「ハイセンス」。

AV Watchアワード2025では、今年6月に発売した4KミニLED液晶テレビの「65U9R」(33.8万円前後)をテスト。65U9Rの概要・仕様と合わせ、マスターモニターとの比較動画および視聴機の測定データを掲載する。

目次

・シリーズ・製品概要

・マスターモニターとの比較動画

・ディスプレイ性能

・輝度

・カラースペクトラム

・色域

・画素構造

・映り込み

・入力遅延

・HDMI仕様

シリーズ・製品概要

ハイセンスは現在、国内最大116型を擁する最上位「U9R」シリーズを筆頭に、「U8R」、「U7R」、「U6R」、そして発売したばかりのエントリー「A6R」の全5シリーズ22機種の4K液晶テレビを展開している。

ミドルからハイエンドまで、ミニLEDバックライト×量子ドットの最新技術を積極的に導入している。また手頃なU6Rでも量子ドットを採用するなど、比較的カラフルで鮮やかな画作りも特徴だ。

U9Rを含む各シリーズのインチサイズと、市場想定価格は以下の通り。

インチサイズと市場想定価格

116 100 98 85 75 65 55 50 43 U9R 550 ー ー 64.8 44.8 33.8 ー ー ー U8R ー 89.8 ー 44.8 29.8 23.8 19.8 16.8 ー U7R ー ー ー 33 25.8 18.8 15.8 ー ー U6R ー ー 44 ー ー ー ー 10 9 A6R ー ー ー ー 11 9.9 8.47 7.92 6.93

最上段の数字は「インチサイズ」、マス目の中の数字は市場想定価格(万円)

シリーズ別の比較

テストした「65U9R」について

エンジン ミニLED 量子ドット 倍速 HDR アトモス 音声出力 チューナ HDMI入力 U9R HI-VIEWAIエンジンPRO 〇 〇 120Hz144Hz(VRR) DolbyVision IQHDR10+AdaptiveHDR10HLG 〇 110Wor90W 4K:22K:3 4 U8R 70Wor60W U7R 50Wor40W U6R ー 50Wor40W A6R HI-VIEWAIエンジンR ー ー DolbyVisionHDR10HLG ー 50Wor40W 4K:22K:2 4or

U9R

シリーズ最上位・U9Rの65型「65U9R」は、ミニLEDバックライトおよび量子ドット技術を搭載した、広視野角の4K液晶パネル(3,840×2,160ピクセル)を採用。

新開発のミニLEDチップ「Mini-LED X」を、U9Rシリーズのみに搭載し、発光効率を昨年モデル(U9N)比で20%向上。同じ消費電力の場合、旧型よりも輝度が20%アップした。

さらに、ミニLEDチップに乗せる新型レンズ「パワーフォーカスレンズ」により、光漏れを旧型より最大150%改善。これにより「有機ELに迫る精密なコントラスト表現を実現する」とアピールしている。

パネル表面の映り込み対策には、高価なアンチリフレクション(AR)コーティングを採用。“光の干渉”を利用した外光の映り込み軽減によって、暗部の黒の締まりを追求した。

U9R

映像エンジンは、TVS社と共同開発した最新AIエンジン「HI-VIEW AIエンジンPRO」を搭載。

これにより、信号を解析して肌の質感や色彩、ジャダー、カクツキ、バンディングノイズに最適な処理を行なう「AIピクチャー」、シーンに応じて自動で画質調整を行なう「AIシナリオ」、コンテンツやシーンに応じて音質モード切り替えやイコライジングを行なう「AIサウンド」、環境応じてバックライトをコントロールする「AIエネルギー」が可能になった。

対応するHDR規格は、HDR10、HDR10＋、HLG、Dolby Visionのほか、視聴環境にあわせて処理を行なうHDR10＋ ADAPTIVE、Dolby Vision IQもサポートする。

最大4K/144Hz(VRR)までの高リフレッシュレートゲームに対応。ゲームプレイに特化したゲーミングメニューも用意しており、リフレッシュレートやHDR、VRRの状況を確認できるだけでなく、バックライトや暗部ガンマの調整、FPSゲームなどで利用できる「照準表示」にも対応する。

'24年モデルのU9Nから大きく変わったのが、サウンドシステム。

従来は、2.1.2ch/7スピーカーシステム(60W)だったが、最新のU9Rではサイドスピーカーとセンタースピーカーを追加した5.1.2ch/9スピーカーシステムにアップデート。スピーカー最大出力も、ほぼ倍の110Wに強化されている(65型のみ4.1.2ch/90W仕様)。

OSは、独自プラットフォームの「VIDDA(ヴィダ)」。NetflixやPrime Video、Disney+、YouTube、U-NEXT、TVer、NHKプラス、FOD、WOWOWオンデマンド、Amazon Musicなど、約20社の主要な動画・音楽配信サービスアプリがプリインストールされている。

4K衛星放送チューナー(BS4K/110度CS4K)を2基、地上/BS/110度CSデジタルチューナーを3基搭載。別売の外付けUSB HDDを接続することで、4K、2K放送の裏番組録画などが行なえる。放送×放送の2画面表示も楽しめる。

背面

HDMI入力は4系統(ARC/eARC対応)。光デジタル出力、ヘッドフォン出力、LAN端子を備える。USBは2系統。Wi-Fi、Bluetoothにも対応する。

65U9Rの消費電力は252Wで、年間消費電力は152kWh/年。スタンドを含む外形寸法/重量は、1,448×290×874/914mm(幅×奥行き×高さ)/29.2kg。

マスターモニターとの比較動画

4KブルーレイのHDR映像(1,000nits/24p)を、ハイセンスの4K液晶テレビ「65U9R」(左、映像モードは「映画」)と、ソニーのマスターモニター「BVM-HX3110」(右)に同時に表示し、ミラーレスカメラで4K/HDR収録した映像



※鑑賞時は、HDR対応のテレビ、PC、スマートフォンなどを使用してください。SDR環境では、正しく表示されません。

推奨設定：ガンマ/HDR10、色域/BT.2020、色温度/D65

ディスプレイ性能

映像モード「AI自動」

映像モード「AI自動」(デフォルト時、明るさ90)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「AI自動」(明るさ100)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D93」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「映画」

映像モード「映画」(デフォルト時、明るさ90)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

映像モード「映画」(明るさ100)における、Calman Ultimateのプレキャリブレーション結果

キャリブレーションターゲットは「白色点：D65」「カラースペース：BT.2020」「EOTF：SMPTE 2084(PQ)」

輝度

カラースペクトラム

輝度値 映像モード「AI自動」 65U9R(25年モデル) 65U9N(24年モデル) 65UX(23年モデル) 10%輝度 3,270cd/m2画面の明るさ1003,090cd/m2画面の明るさ90(デフォルト) 2,923cd/m2 1,314cd/m2 全白輝度 718cd/m2画面の明るさ100656cd/m2画面の明るさ90(デフォルト) 781cd/m2 556cd/m2 映像モード「映画」 65U9R(25年モデル) 65U9N(24年モデル) 65UX(23年モデル) 10%輝度 2,707cd/m2画面の明るさ1002,514cd/m2画面の明るさ90(デフォルト) 2,619cd/m2 732cd/m2 全白輝度 607cd/m2画面の明るさ100556cd/m2画面の明るさ90(デフォルト) 732cd/m2 764cd/m2

映像モード「映画」時のカラースペクトラム

色域

映像モード「映画」時の色域

画素構造

映り込み

入力遅延

HDMI仕様

映像モード「映画」 65U9R(25年モデル) 65U9N(24年モデル) 65UX(23年モデル) BT.20201931カバー率 77.42% 74.24% 80.68% BT.20201976カバー率 83.34% 79.66% 82.44%映像モード「ゲーム」 65U9R(25年モデル) 65U9N(24年モデル) 65UX(23年モデル) 4K60p 9.8ms 9.5ms19.5ms(ロールプレイング) 12.5ms 2K120p 1.5ms 1.5ms 3.6msHDMI入力信号 65U9R(25年モデル) 65U9N(24年モデル) 65UX(23年モデル) 4K120fps 〇 〇 〇 4K144fps 〇 〇 ー ゲーム用HDR10 〇 〇 〇 ゲーム用Dolby Vision 〇 〇 60Hzまで 4K50Hz ー ー 〇 1440p 60Hzまで 60Hzまで ー 非圧縮ステレオ 〇 〇 〇 非圧縮5.1ch 〇 ー ー 非圧縮7.1ch ー ー ー ドルビーデジタル 〇 〇 〇 DTS ー ー ー Dolby Atmos 〇 〇 〇 DTS:X ー ー ー その他 65U9R(25年モデル) 65U9N(24年モデル) 65UX(23年モデル) 電源ケーブル着脱 〇 〇 〇 スイーベルスタンド ー ― ー 測定について

・パネル性能の測定には、キャリブレーションサービスを行なっている株式会社エディピットに協力を依頼した

・「シネマ系」「おまかせ系(無い場合は標準)」の2つのモードで測定(プレキャリブレーション)を実施した

・パターンジェネレータから、色温度D93/D65のHDR信号をテレビに入力。カラースペース(BT.2020)、EOTF、RGBバランス、色精度(デルタE)、10% Window(ピーク輝度)、100% Window(全白輝度)を、ソフトウェア「Calman Ultimate」で測定した

・測定環境は全暗。テレビは全モデル、工場出荷時にするため初期化し、センサー系の機能は全てオフとした

・「シネマ系」「おまかせ系」のモードは、デフォルト状態で測定した。ただし、デフォルトで明るさが低く抑えられている機種については、明るさを調整し、輝度が最大になる状態でも測定を行なった

・測定は何度か実施し、最も良い数値をセレクトした

・測定値で異常が見られた場合は、機器の状態や設定、接続などを見直し、テレビやPC、ジェネレータの再起動などを実施した。それでも変化が見られない場合は、メーカーに問い合わせを行なった