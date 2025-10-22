¤ª¾îÍÍ¥¥ã¥é¤«¤éÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤Íí¤ß¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿Áê¼êÃËÀ¤ÏÎ¥º§¡ÄÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ê70¡Ë¤Î¡Ö¼Â¤ÏÆù¿©¡×¤Ê½÷Í¥¿ÍÀ¸¡Ô¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÏÃÂê¡Õ
¡¡9·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¡¢ËÑëÄ¤Ê¿ÍÊÁ¤ÇÃ¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¾åÌî¥¿¥ÄÌò¤ò±é¤¸¤ëÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ê70¡Ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Î±ß½Ï¤·¤¿±éµ»¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö50Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¡¼¥ë¤â½¸¤Þ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÂçÃÀ¤Ê»èÂÎ¤òÈäÏª¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿³ì¿§¤ÎÈ©¤â¥»¥¯¥·¡¼
¡¡¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Å¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¤À¤±¤Ç³ÊÄ´¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ©Í¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡ÈÆù¿©¡É¤Ê´é¤òÈë¤á¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡¡NHK¤è¤ê
¡¡Ä«²Ã¤Ï1955Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ËÌÅÍ»Ô½Ð¿È¡£16ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈËÌ³¤Æ»Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºä¸ýÎÉ»Ò¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ö²¦ÀÐ¸´¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ÎCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡18ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡Ù¡Ê73Ç¯¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±»þ¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤ê¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÊý¿Ë¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡Ù¤Ï16ÏÃ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì»Ê²ñ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼²ÈÂ²ÂÐ¹³²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î2ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤É¤³¤í¤ËÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´Íç¤Ç¤Î·ã¤·¤¤Íí¤ß¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ
¡¡¤¿¤À¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î½÷Í¥¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤º¡¢½¤¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë·àÃÄÀÄÇ¯ºÂ¤Ë¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ½ê¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Í¥ÅùÀ¸¡¦¤ª¾îÍÍ½÷Í¥¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢25ºÐ¤Ç¤Î±Ç²è¡Ø½ã¡Ù¡Ê80Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡£
¡¡Ä«²Ã¤Ï¼ç±é¤Î¹¾Æ£½á¤ÎÎø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¾Æ£¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤ËÃÔ´Á¤ò¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹¾Æ£¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç½é¤á¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Á´Íç¤Ç¹¾Æ£¤Ë·ã¤·¤¯Êú¤«¤ì¤ë¡£Ïª½Ð¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¥½¥Õ¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Î¤«¤«¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ª¾îÍÍ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆÍ¤Êø¤·É¾²Á¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÆü³è¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤¬¤½¤ì¤Ï°ú¤¼õ¤±¤º¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂçÃÀ¤Ê¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½µ´©»ï¤òÀÊ´¬¡£
¡¡26ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï½é¥Ì¡¼¥É¤ò´Þ¤à¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯É½¡£ÆÃ¤Ë±Ç²è¡ØÂ³¥¨¥Þ¥Ë¥¨¥ëÉ×¿Í¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥¸¥ã¥³¥Ù¥Æ¥£¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖÊÌºý¥¹¥³¥é2 Ä«²Ã¿¿Í³Èþ¼Ì¿¿½¸ æÂ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê82Ç¯¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥¹¥³¥é¡Ë¤Ï¥·¡¼¥¹¥ë¡¼°áÁõ¤«¤éÆ©¤±¤ë·Á¤Î¤¤¤¤¥Ð¥¹¥È¥È¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤¸¤ãÈè¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡27ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ø±ø¤ì¤¿±ÑÍº¡Ù¡Ê82Ç¯¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤â¤½¤¦¤À¡£
¡¡Áð´¢ÀµÍº±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÎø¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò±é¤¸¡¢ÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯Á´Íç¤òÈäÏª¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿³ì¿§¤ÎÈ©¤ò¤µ¤é¤·¡¢°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î¾ð»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÊÉô²°¤Ç¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤È¡¢¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤«¤é¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¤ÎÉ¾²Á¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±éËÜ¿ô¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡£28ºÐ¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¡ØË½¤ì¤óË·¾·³¶¡Ù¡Ê83¡Á87Ç¯¡Ë¤Ç¾¾Ê¿·ò¤Ë»Å¤¨¤ë¤¯¥Î°ì¡¦¤µ¤®¤êÌò¤È¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý±Ç²è¤Î½Ð±éËÜ¿ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡Ê04Ç¯¡Ë¤ä¡ØDr.¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡¦ÏÃÂêºî¤Ë¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë´é¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò»þÂå¤ÎÄ«²Ã¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¹û¤ì¤·¡¢¸åÇ¯ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÍê¤ó¤ÇÈà½÷¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢¹õ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ú¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Ä¤Ä½ª»Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤·¤Î¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄ«²Ã¤µ¤ó¤ò¼èºà¤¹¤ëÂ¦¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ëµ¤Ë¤¢¤Ã¤¿°Ø»Ò¤ò¤¹¤Ã¤Èº¹¤·½Ð¤·¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤¸¤ãÈè¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²æ¡¹¼èºàµ¼Ô¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¼«Á³ÂÎ¤Ç¾þ¤êµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤¸¤Ä¤ËÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¥º§¤«¤é¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡Ä
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢31ºÐ¤Î»þ¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Ç»þÂå·àÇÐÍ¥¤Î¼ÄÄÍ¾¡¤È·ëº§¡£2½÷¤ò¤â¤¦¤±¡¢Ä¹Ç¯¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢50ºÐ¤Îº¢¤Ë¤ÏÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹½÷¤Î¼êÄÍ¿¿À¸¤Ï·ÝÇ½³¦¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«²Ã¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼²ÈÂ²ÂÐ¹³²Î¹çÀï¡Ù¤¬2016Ç¯¤ËBS¥Õ¥¸¤ÇÉü³è¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼êÄÍ¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤Ê¤ê»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿ÊìÌ¼¤Î¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÊìÌ¼¶¦±é¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·ÆÈ¿È¤ËÌá¤Ã¤¿Ä«²Ã¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£57ºÐ¤Î»þ¤Ë4ºÐÇ¯¾å¤Î¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¥Ù¥ó¥¬¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¿¿Áê¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤ä¤à¤ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬4Ç¯¸å¡¢Ä«²Ã¤¬61ºÐ¤Î¤È¤¤ËºÆ¤Ó¼÷»ÊÅ¹¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥È»Ñ¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¤¬ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤¿¤áÄÀÀÅ²½¤·¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ë¤ÎºÊ¤¬2¿Í¤Î´Ø·¸¤òÇ§¤á¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÁûÆ°¤Ë¡£¥Ù¥ó¥¬¥ëËÜ¿Í¤Ï¡ÖÃ±¤Ê¤ëÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¡×¤ÈºÆ¤Ó´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢Ä«²Ã¼«¿È¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡ÀôÃ«¤·¤²¤ë¤¬¡ÖÄ«²Ã¤ÎÀ³Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È±ç¸î¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¤ÎºÊ¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÌòÊÁ¤Ç¤â¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌò¤È¤«Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë¤Ï¤½¤Î¸åÎ¥º§¤·¤¿¤¬¡¢Ä«²Ã¤ÏºÆº§¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯º£¤âÆÈ¿È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¼«Ëý¤Î¹õÈ±¤â¤¹¤Ã¤«¤êÈþÎï¤Ê¶äÈ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´é¤â¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤ÏÁ´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿É½¾ð¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¡ÈÆù¿©·Ï¡É¤Î´é¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ê´äº´ ÍÛ°ì¡Ë