【フラワーミッフィー】2025年Xmasオーナメント☆可憐にきらめくリースやミニツリー
ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、2025年10月31日（金）よりお部屋を華やかに彩るホリデーシーズンにぴったりな、クリスマスオーナメント2種が登場！ 「ミッフィーマム」をあしらった5色展開のクリスマスリースと、フラワーミッフィー限定デザインのフラワーピック付きの小ぶりなツリーがお部屋を明るく可愛く演出してくれる♪
☆クリスマスを彩るミッフィーのフラワーオーナメントをチェック！（写真8点）＞＞＞
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、クリスマスの時期にぴったりの5色展開の「Flower Miffy クリスマスリース ミッフィーマムリース」と「Flower Miffy クリスマスツリーオブジェ S」が、2025年10月31日（金）より新登場する。
白いピンポンマムでミッフィーを表現した人気の「ミッフィーマム」をあしらったクリスマスリースは、赤と白のストライプ柄が特徴のキャンディケインを飾り付けた「レッド」のほか、それぞれのカラーのリボンと松ぼっくりやオーナメントが付いた「ピンク」「オレンジ」「イエロー」「ブルー」の全5種がラインナップ。
小さめサイズで、飾る場所を選ばずにクリスマスの演出をお楽しみいただける。お好きなカラーやご自宅の雰囲気にあわせて、インテリアとして飾ってみて。
クリスマスに欠かせないツリーも可愛いコンパクトサイズで登場。
姫りんごや松ぼっくり、ツリーのトップには木製の星を飾り付け、ツリーの中心にはお花を持ったフラワーミッフィー限定のミッフィーのピックが付属♪
小ぶりなサイズ感がかわいらしく、デスクやお部屋に飾って手軽にホリデーシーズンをお楽しみいただける。
フラワーミッフィーオンラインショップでは現在ご予約を受け付け中！
お部屋がパッと華やぐ、可愛らしいクリスマスオーナメントをお見逃しなく！
Illustrations Dick Bruna（C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com
☆クリスマスを彩るミッフィーのフラワーオーナメントをチェック！（写真8点）＞＞＞
オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」にて、クリスマスの時期にぴったりの5色展開の「Flower Miffy クリスマスリース ミッフィーマムリース」と「Flower Miffy クリスマスツリーオブジェ S」が、2025年10月31日（金）より新登場する。
小さめサイズで、飾る場所を選ばずにクリスマスの演出をお楽しみいただける。お好きなカラーやご自宅の雰囲気にあわせて、インテリアとして飾ってみて。
クリスマスに欠かせないツリーも可愛いコンパクトサイズで登場。
姫りんごや松ぼっくり、ツリーのトップには木製の星を飾り付け、ツリーの中心にはお花を持ったフラワーミッフィー限定のミッフィーのピックが付属♪
小ぶりなサイズ感がかわいらしく、デスクやお部屋に飾って手軽にホリデーシーズンをお楽しみいただける。
フラワーミッフィーオンラインショップでは現在ご予約を受け付け中！
お部屋がパッと華やぐ、可愛らしいクリスマスオーナメントをお見逃しなく！
Illustrations Dick Bruna（C） copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com