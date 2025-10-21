【まじかるちいかわ×yama】スペシャルミュージックビデオ『マジカルシンドローム』公開！
イラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画『ちいかわ』のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした人気作品『まじかるちいかわ』と人気アーティスト・yamaがコラボしたスペシャルミュージックビデオ『マジカルシンドローム』が、YouTubeにて公開された。
『まじかるちいかわ』は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画『ちいかわ』のキャラクターによる魔法少女をモチーフにした作品。
2022年の夏に東京駅一番街東京キャラクターストリートいちばんプラザで開催されたグッズ販売イベントでは、沢山のお客様が来店、いつもの『ちいかわ』とは違う世界観で幅広い層の心をつかみ、翌年の2023年にはパワーアップした『超まじかるちいかわ』として開催。
現在『まじかるちいかわストア』として常設店が新宿マルイ、梅田HEP FIVE、名古屋パルコにオープンしている。
楽曲制作は、2020年4月にオリジナル楽曲『春を告げる』で鮮烈なデビューを飾ったSNS発のソロ・シンガー・yamaが担当。
TVアニメ『SPY×FAMILY』のED主題歌『色彩』や、TVアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のOP主題歌『slash』など多くのヒット曲を抱える人気アーティスト。
今回のために書き下ろされた『マジカルシンドローム』は、明るくてPOPな印象の中に、どこか少し切なさを感じる魔法のような楽曲になっている。
アニメーション制作を担当したのは、アニメ『タコピーの原罪』の制作を手掛け、今話題の新進気鋭のアニメスタジオENISHIYA。
監督は、プリキュアシリーズで絵コンテ・演出を多数担当し、プリキュアシリーズ20周年記念作品『映画プリキュアオールスターズF』の監督などを務めている田中裕太。キャラクターデザインはTVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』やTVアニメ『カードファイト！！ ヴァンガード overDress』のキャラクターデザインを務めた齊田博之が担当した。
本ミュージックビデオは疾走感のある多彩なアニメーション展開が特徴で、『ちいかわ』の新しいアニメーション表現を目指した映像となっている。
また、日本で生まれ、今や世界中の人々に愛される『ちいかわ』。世界中のファンの方々が楽しめるようYouTubeでは5言語の歌詞字幕付きで公開されている。
さらに、本ミュージックビデオのテーマソングであるyama『マジカルシンドローム』は、各種音楽サービスにて10月22日（水）0時から配信される。
（C）nagano
