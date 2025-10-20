10月20日は「リサイクルの日」。そこで、ESSE公認インスタグラマー＆編集部がおすすめする「リサイクルアイテム」を集めました。廃棄磁器を再利用したコーヒードリッパーから、学校にある‶ある楽器″をアップサイクルしたかわいい時計まで、おしゃれな5つのアイテムを紹介します。

​廃棄磁器を再利用したコーヒードリッパー

粉砕したリサイクル磁器を、20％練り込んだ土を使用したドリッパー。焼き物ならではの質感を残したマットな仕上がりと、ミニマルなデザインがおしゃれ。

【写真】コーヒードリッパー

「陶磁器メーカーだからこそできるアイテム。コーヒータイムが豊かになります」（maさん）

・ReWork Dripper S〈直径11.5×高さ7cm、底穴直径2.5cm〉\2970（ORIGAMI）

廃棄ロウソクがアロマキャンドルに変身！

冠婚葬祭で残ったロウソクを何度もろ過したロウで製造。マッチのように擦って火をつけると、香りが穏やかに広がります。ポップなパッケージでギフトにも。

・Special BOX〈全6種類の香り＋専用スタンドのセット〉\5280（Rotch／三和物産）

パラグライダーが丈夫で軽いバッグに

役目を終えたパラグライダーをバッグにアップサイクル。機体のカラーや裁断位置によって表情が異なるから、自分好みの1点を見つけるのも楽しい♪

・EXCLUSIVE CUT_TOTE M〈縦26×横44×マチ18cm〉\5060（HOZUBAG）

音楽室のタンバリンをかわいい時計にリメイク

学校の備品をインテリアにアップサイクルする「tumugu upcycle furniture」発。古いタンバリンを生かした壁かけ時計は部屋を温かなムードにしてくれます。

・Wall clock「Tambourine（チーク）」〈直径20〜24×高さ7cm ※個体差あり〉\6800（upcycle interior）

海洋プラスチックごみを美しい模様の洗面小物に

日本各地に漂着した海洋プラスチックごみを、100%使用したアイテムがそろう「buoy」。素材そのものの質や色を残した幻想的なデザインは、まるで工芸品！

「コースターなど日常で使いやすいアイテムがそろってる」（miさん）

・歯ブラシスタンド&ソープディッシュ「青」\2310（buoy）