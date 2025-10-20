「今日好き」村谷はるな、へそ出しルックで美ウエスト披露「可愛すぎて反則」「憧れの美女」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜よる9時〜）に参加していた村谷はるなが10月19日、自身のTikTokを更新。へそ出しルックで踊る動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女、タイトなウエスト見せトップスでくびれ披露
村谷は「最近暑くなったり寒くなったり異常ありすぎる」とつづり、ダンス動画を投稿。美しいウエストがチラリと見える黒のショート丈のジャージ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて反則」「憧れの美女」「美人すぎる」「スタイル良い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
