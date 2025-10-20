ËµÄ°¿Í¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡Ö¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢º¸Íã½¸ÃÄ¡×µþÅÔÃÏºÛ¿¦°÷¤¬X¤ËÅê¹Æ¡¡ºÇ¹âºÛ¡ÖÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×
9·î¤ËSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖµþÂç¤Îº¸Íã¤ÈÊÌ¤Î¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢º¸Íã½¸ÃÄ¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÆ¿Ì¾¤ÎÅê¹Æ¤¬µþÅÔÃÏºÛ¤Î°ìÈÌ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬10·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÏÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡ÖµþÅÔÃÏºÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üX¤ËÅê¹Æ¡ÖË¡Äî½Ð¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¡×¡ÖÝµÆ«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
Æ¿Ì¾¤ÎÅê¹Æ¤Ï9·î22Æü¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ÇX¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÃæ³ËÇÉ¤Î¸ûÎ±ÍýÍ³³«¼¨¤Ç¡¢µþÂç¤Îº¸Íã¤ÈÊÌ¤Î¥¸¥¸¥¤¥Ð¥Ð¥¢º¸Íã½¸ÃÄ¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¿¤±¤É
Ë¡Äî¤ÇÁû¤°¤ï¡¢³ØÀ¸¤È¹âÎð¼Ô¤¬Âç·ö²Þ¤·¤Æ²¥¤ê¹ç¤¦¤ï¡£¡£
Ë¡Äî½Ð¤Æ¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤º¤Ã¤È90dBÄ¶¤¨¤Æ¤ÆÝµÆ«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
µþÅÔ¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏµþÅÔÃÏºÛ¤Ç¡¢µþÅÔÂç³Ø¹½Æâ¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÈïµ¿¼Ô¤Î¸ûÎ±ÍýÍ³³«¼¨¼êÂ³¤¤¬¤¢¤ê¡¢ËµÄ°¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¬ËµÄ°ÀÊ¤Ç¤Ä¤«¤ß¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
X¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÁû¤®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤ß¤ë¤È¡¢9·î22Æü¸á¸å4»þÈ¾¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢200²ó¶á¤¯¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê10·î20Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡üºÇ¹âºÛ¡Ö½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×
ºÇ¹âºÛ¤Ï¤³¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖµþÅÔÃÏºÛ½êÂ°¤ÎºÛÈ½´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿¦°÷¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¸½ºß¤â±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀµÌÌ¸¼´Ø¤ÎÊóÆ»¿Ø¼ÙËâ¤ä¤Ê¡£¡£¤³¤Î¿Í¤é¤Î¤»¤¤¤ÇÍ¾·×¤Ê»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ø¤ÎÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¿¦°÷¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¡ÖµþÅÔÃÏºÛ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£